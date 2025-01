Ma l’Inter è una polveriera? Come Frattesi, vuole andarsene ora

Non solo il centrocampista, anche un altro giocatore starebbe spingendo per lasciare i nerazzurri. La posizione del club è molto chiara

Primi malumori in casa Inter. Marotta ha sempre chiuso a movimenti in questo calciomercato, ma la situazione nei prossimi giorni potrebbe cambiare. Qualche giocatore inizia a lamentarsi per il poco spazio a disposizione avanzando la richiesta di cessione al club. Nessuna chiusura da parte della dirigenza. In viale della Liberazione c’è la volontà di accontentare gli eventuali scontenti, ma naturalmente alle condizioni ideali per il club.

Per questo motivo non sono da escludere delle novità magari già nei prossimi giorni. Secondo le ultime informazioni, oltre a Frattesi c’è un altro giocatore pronto a lasciare Milano sin da subito. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e riflessioni, ma da parte del club c’è la volontà di accontentarlo a determinare condizioni.

Calciomercato Inter: altro giocatore scontento

La situazione Frattesi ormai la conosciamo tutti. Il centrocampista vuole più spazio e spinge per averlo anche se, almeno fino a questo momento, la posizione di Inzaghi su di lui non è cambiata. Per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di una sua partenza. Ma c’è anche un altro scontento e solo nelle prossime settimane si capirà se ci potrà essere questo addio oppure no.

Mercato Inter: ipotesi addio, i dettagli

Il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione porta molti giocatori magari a valutare il proprio futuro. In casa Inter si sperava che tutto ciò non accadesse, ma in realtà non è così. Il primo a volere più spazio è stato Frattesi e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche Buchanan.

Il canadese, ritornato da poco da un infortunio, avrebbe nell’incontro con la società ribadito la sua intenzione di avere maggiore spazio e a questo punto non è da escludere una sua partenza. Ma anche su di lui l’Inter non ha intenzione di abbassare le pretese. Il suo addio in prestito ad oggi è da non prendere in considerazione. Serve una proposta a titolo definitivo e per adesso non sono arrivate offerte simili.

Club esteri e anche la Roma sono da tempo sulle sue tracce e per questo motivo Buchanan sta spingendo per poter valutare con attenzione queste proposte. Ma per adesso non c’è nessuna trattativa in corso.

Buchanan verso l’addio

Buchanan e l’Inter: un matrimonio che potrebbe terminare nelle prossime settimane. Il canadese continua a spingere per una cessione e a questo punto è una cosa da non escludere a priori. L’Inter preferirebbe un’uscita a titolo definitivo, visto che poi dovrebbe prendere un sostituto.