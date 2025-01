Due per uno Inter: un paio di panchinari per il grande colpo

Le strategie di mercato di Marotta e Ausilio potrebbero portare al sacrificio di due calciatori poco utilizzati da Inzaghi per finanziare un nuovo acquisto

Simone Inzaghi ama ripetere spesso che ha una rosa di co-titolari di livello molto simile. La realtà dei fatti, tuttavia, dimostra che il tecnico dell’Inter ha un undici effettivo in mente ben preciso. Mentre gli altri possono considerarsi panchinari.

Lo dimostra il fatto che in Supercoppa Italiana ha schierato la stessa formazione sia nella semifinale con l’Atalanta che nella finale con il Milan, con la sola eccezione di Taremi al posto di Thuram, ma soltanto perché il francese era indisponibile per infortunio. E’ normale, quindi, che da un lato gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio siano più propensi a sacrificare le riserve per fare cassa e finanziare nuovi colpi in entrata. E che dall’altro ci siano calciatori con scarso minutaggio che si stiano guardando intorno con il desiderio di trovare una squadra che li faccia giocare con più continuità.

È il caso di Davide Frattesi, che nelle ultime ore è al centro di diversi rumors circa una sua partenza già a gennaio. Accostato a Napoli, Roma e Juventus in Italia, oltre che al Tottenham in Inghilterra, per l’Inter non è più incedibile, ma serve un’offerta da 30/40 milioni di euro. Il centrocampista romano non è comunque l’unico ad avere ‘mal di pancia’.

Calciomercato Inter, obiettivo Zinchenko: ma prima due cessioni

Nei giorni scorsi il nome di Oleksandr Zinchenko è tornato a circolare in ottica Inter. In particolare il tabloid britannico ‘The Sun’, i nerazzurri starebbero preparando un’offerta ufficiale da presentare all’Arsenal.

Il 28enne esterno sinistro ucraino sta trovando poco spazio con Mikel Arteta e dopo l’esperienza al Manchester City vorrebbe cimentarsi con un nuovo campionato. La scadenza del contratto nel 2026, peraltro, facilita le trattative a costi contenuti. Trattandosi di un calciatore extracomunitario, però, l’Inter dovrebbe rimandare l’affare alla prossima estate. I due slot sono già stati occupati da Taremi e Palacios. Proprio il giovane difensore argentino potrebbe essere uno di quelli a fare le valigie. Finora Inzaghi gli ha concesso appena 10 minuti in Serie A e 16 in Coppa Italia: un prestito potrebbe essere la soluzione migliore.

L’altro giocatore che potrebbe lasciare Appiano Gentile, ma a titolo definitivo è Tajon Buchanan. L’esterno canadese arrivato un anno fa dal Club Brugge non ha mai avuto una chance da titolare in campionato né in Champions League. Le pretendenti non mancano, specie in Premier League, e in Viale della Liberazione sono fiduciosi di raccogliere ben più dei 7 milioni di euro spesi per acquistarlo.