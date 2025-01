È finito in ospedale: la notizia shock dopo Venezia-Inter

Un episodio ha sconvolto il post partita del match del Penzo. Un nerazzurro è dovuto ricorrere alle cure mediche a causa di una aggressione

L’Inter prosegue la sua marcia perfetta in trasferta. Sei partite senza subire gol (un record nel campionato italiano) e una vittoria contro il Venezia che ha permesso ai nerazzurri di salire al secondo posto in classifica e rimanere in scia del Napoli considerando anche le due partite che gli uomini di Simone Inzaghi devono ancora recuperare.

Ma la sfida del Penzo è stata condizionata da un episodio assolutamente condannabile. La notizia è stata comunicata solamente al termine del match e in casa nerazzurra c’è stata apprensione per le condizioni della persona finita in ospedale a causa di una aggressione. Fortunatamente poi tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, ma sicuramente non è stata la serata che tutti speravano. Ora si indaga per risalire ai responsabili.

Paura a Venezia: finisce in ospedale, i dettagli

Venezia-Inter non era fino ad oggi considerata una partita a rischio visto anche l’ottimo comportamento tenuto da entrambe le tifoserie in questi anni. Ma quanto successo nella giornata di ieri, domenica 12 gennaio, potrebbe magari in futuro aprire a delle sanzioni nei confronti dei lagunari. Sicuramente l’episodio è assolutamente condannabile ed ora si indaga per risalire ai responsabili.

La ricostruzione dell’aggressione

La ricostruzione dell’aggressione al tifoso nerazzurro è stata fatta dalla stessa vittima una volta in ospedale. Secondo il suo racconto, si trovava insieme ad un suo amico in pieno centro in attesa di andare allo stadio quando si è imbattuto in un piccolo gruppetto di supporters locali.

Questi ultimi prima gli hanno intimato di togliersi la sciarpa dell’Inter e poi lo hanno aggredito con pugni, spintoni e anche colpi di cintura. Il giovane è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale per tutte le cure del caso. I medici hanno deciso per una prognosi di otto giorni. Sulla vicenda è stata aperta una indagine per ricostruire meglio l’accaduto e risalire ai responsabili di questo gesto.

Per il tifoso sicuramente una trasferta trasformata in un vero incubo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi e la vittoria della sua Inter è stata una magra consolazione per una domenica molto complicata a causa di questa aggressione.

Tifosi a rischio Daspo

Ora tocca alla Digos identificare i tifosi del Venezia e denunciarli per aggressione. Per loro è quasi certo il Daspo sportivo e bisognerà capire se ci sarà anche quello urbano.