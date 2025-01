Milinkovic all’Inter, l’idea torna di moda: le cifre e tutta la verità | INTERLIVE

Il nome di Milinkovic è da anni in orbita Inter sul calciomercato: le cifre e come stanno le cose per l’affare nerazzurro a centrocampo

Il centrocampo dell’Inter potrebbe subire diversi cambiamenti nelle prossime due sessioni di calciomercato, inclusa quella di gennaio. I nerazzurri non hanno intenzione di rivoluzionare la squadra, come annunciato anche nelle ultime ore da Beppe Marotta, ma l’intenzione è quella di puntellare la rosa e monitorare le occasioni in entrata e in uscita.

In questa fase, tutto parte da Davide Frattesi. La mezzala ex Sassuolo ha manifestato il desiderio di giocare di più, è pienamente nel cuore del progetto dell’Inter e se fosse per i nerazzurri non si muoverebbe. Allo stesso tempo, se venissero concordate le giuste condizioni per il trasferimento, e quindi una cifra sui 40-45 milioni di euro, l’addio si concretizzerebbe già nei prossimi giorni.

Occhio alle evoluzioni anche in mediana: vi abbiamo parlato nelle scorse ore di Rovella e dell’interesse complicato dei nerazzurri, ma se dovessero arrivare offerte mostruose, né Calhanoglu né Asllani sarebbero intoccabili. Certo, molto nelle intenzioni di Oaktree passa dalle trattative in uscita, ma occhio anche alle entrate e proprio in tal senso, nelle ultime ore si sta parlando ancora di Sergej Milinkovic-Savic.

La verità su Milinkovic all’Inter: cifre mostruose e affare irrealizzabile

Il tormentone torna di moda, anche se in maniera decisamente più blanda rispetto al passato. Il serbo ha conservato un ottimo rapporto con il mondo Lazio, la città di Roma e ovviamente anche con Simone Inzaghi, che sarebbe molto felice di tornare ad allenarlo.

Il problema è che, secondo quanto appurato da ‘InterLive.it’, l’affare è praticamente impossibile e non solo per gennaio. Oaktree ha intenzione di puntare su giovani da valorizzare, non su campioni fatti e finiti, soprattutto non a certe cifre. Milinkovic in Arabia percepisce uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione e ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Anche se dovesse ridursi lo stipendio, e non è questa l’intenzione, sarebbe davvero lontano dai parametri dell’Inter.

Inoltre, non ci risulta tutta questa voglia di lasciare l’Arabia da parte del calciatore: guadagna una fortuna e si è integrato bene sia sotto il profilo ambientale, sia tecnicamente. Anche la famiglia si trova bene e si parla anche di rinnovo di contratto con l’Al-Hilal. Il sogno è destinato a restare tale? Praticamente sì, anche se Milinkovic avrebbe le caratteristiche ideali per completare il centrocampo dell’Inter.