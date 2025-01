Inzaghi perde la testa: ‘scontro’ in panchina e squalifica!

La partita tra Inter e Bologna è fatta di diverse giravolte e capovolgimenti improvvisi: Inzaghi ha perso più volte la pazienza

Non è una serata facile per l’Inter e per Simone Inzaghi. I nerazzurri devono vedersela con un Bologna ben organizzato e che sta mettendo in difficoltà la Beneamata, ma sono tanti gli episodi controversi che hanno scatenato la furia del tecnico di Piacenza.

Già a inizio gara, sono stati tanti i rimproveri nei confronti della squadra, rea di aver concesso troppo e di aver avuto un approccio un po’ troppo molle. Nel corso del match, però, sono state davvero tante le urla anche nei confronti di Pairetto, l’arbitro che ha dato molti più falli ed episodi controversi in favore del Bologna e che ha fatto infuriare spesso anche lo stadio.

Non solo, perché anche nella ripresa, e qualche minuto dopo aver subito il 2-2 di Holm, Inzaghi si è reso protagonista di un altro episodio singolare. Il tecnico ha scaraventato un pallone con il mancino in segno di stizza e quasi non colpiva un componente della sua stessa panchina, in particolare Farris. Inoltre, ancora dopo qualche minuto, l’arbitro ha scelto di ammonirlo dopo averlo beccato fuori dall’area tecnica. Il giallo costa caro, visto che era diffidato: salterà il match contro l’Empoli.

La rabbia di Inzaghi e la gestione della partita

Sicuramente l’ansia e le emozioni di Inzaghi in questo match sono giustificabili per le tante occasioni sprecate dall’Inter, qualche errore di troppo e la sensazione che l’arbitro potesse gestire la partita in maniera decisamente diversa.

Di certo, i problemi a centrocampo stanno incidendo sull’andamento della partita. Spesso la squadra è rimasta bassa ed è stata costretta a percorrere molti metri di campo, ma soprattutto ha perso troppi contrasti nella zona nevralgica del campo. Ma c’è ancora qualche minuto per vincerla.