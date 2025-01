Non solo Frattesi, la Roma tenta il doppio colpo in casa Inter

Il club giallorosso pensa a due affari con i nerazzurri: Frattesi non basta, ecco un altro nome che può finire per lasciare Inzaghi

Al giro di boa del mese di gennaio non mancano idee e suggestioni per il calciomercato nerazzurro. L’Inter, in piena corsa per lo Scudetto, guarda ai possibili colpi per rinforzare la già competitiva rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

C’è un tema, però, tra le potenziali uscite a tenere alta la tensione in casa nerazzurra: il possibile addio di Davide Frattesi. È chiaro già da mesi come l’ex Sassuolo sia stufo di giocare poco, di non avere un ruolo centrale nel progetto nerazzurro. E così la sua partenza dalla Milano nerazzurra è uno dei temi caldi, già per questo mese.

Il 25enne romano potrebbe clamorosamente lasciare l’Inter a gennaio per cercare fortuna altrove. Si è parlato timidamente di Premier League nelle scorse settimane ma adesso pare sempre più concreto e probabile il suo trasferimento nella Capitale. Lo vuole la Roma e Frattesi ricambia.

Roma, Frattesi non basta: altro ‘scippo’ all’Inter

Cresciuto nelle giovanili giallorosse, sarebbe un ritorno davvero clamoroso. Marotta continua però a chiedere non meno di 40 milioni di euro alla dirigenza romanista, una cifra importantissima soprattutto per il mercato invernale. Nulla è compromesso, però. Anzi.

Si sta lavorando per cercare la soluzione giusta che accontenti le parti in causa e lasci all’Inter – eventualmente – la possibilità di sostituirlo degnamente in questi ultimi giorni di mercato. D’altro canto – al di là dell’aspetto economico legato al cartellino – Frattesi guadagna 2,8 milioni di euro a stagione a Milano ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Cifra che per il club giallorosso non sarebbe un problema garantire.

D’altro canto, però, nei discorsi legati a Frattesi la dirigenza capitolina potrebbe tentare di virare anche su un altro nome che piace – evidentemente – tanto. Si parla di Mehdi Taremi, che all’Inter non ha ancora ingranato la marcia giusta. Dopo essere arrivato gratis solo una manciata di mesi fa, ecco la folle suggestione: il nazionale iraniano, con Frattesi, alla Roma.

Dall’Inter alla Roma: Taremi segue Frattesi?

Quattro anni con addosso la maglia del Porto, con la quale ha segnato raffiche di gol risultando essere uno dei bomber più letali d’Europa. Poi l’approdo a parametro zero, all’Inter, nell’estate 2024.

Adesso Mehdi Taremi potrebbe ritrovarsi con le valigie in mano, pronto a fare un altro viaggio: stavolta meno lungo e faticoso. Da Milano a Roma, i giallorossi potrebbero pensare a lui come vice Dovbyk ma non solo: una concorrenza decisamente meno ‘spietata’ rispetto a quella patita nelle ultime settimane agli ordini di Simone Inzaghi. Ed è anche per questo che se l’attaccante dovesse lasciare l’Inter – in questo caso si parla di estate 2025 – la soluzione giallorossa potrebbe essere ritenuta ideale.

Taremi percepisce un ingaggio da 3 milioni netti all’anno, cifra che probabilmente andrebbe ritoccata verso il basso per permettere il suo approdo alla Roma. Per il cartellino, invece, potrebbero bastare 10 milioni. Ad oggi l’ex Porto, tra campionato e coppe, ha racimolato 22 apparizioni con 2 reti e 5 assist in quella che rischia di essere la sua ultima stagione all’Inter.