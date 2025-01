Non solo Nico Paz, l’Inter trova il nuovo Milinkovic: affare da 40 milioni

Per la prossima stagione, all’Inter piace non solo Susic. E oltre a Ricci e Nico Paz, c’è un altro nome da seguire

Nico Paz, a livello tecnico e per caratteristiche anagrafiche, è oggi il principale obiettivo di mercato nerazzurro per la prossima stagione. Non sarà tuttavia semplice trovare un’intesa con il Real Madrid, club che detiene il 50% dei diritti sul suo cartellino e gode di una clausola di riacquisto per un valore di 12 milioni di euro.

Sembra che Zanetti abbia già parlato con il ragazzo e con la sua famiglia e che Ausilio potrebbe avere già in mente la proposta giusta con cui intrigare i Blancos: una cessione ai nerazzurri, estendendo una quota per i diritti di cessione e anche la clausola per la recompra (ovviamente a cifre maggiorate).

Ma Paz non è il solo nome su cui l’Inter sta ragionando. Con Calhanoglu non propriamente certo della permanenza (l’estate scorsa è parso che il turco potesse avere interesse a trasferirsi al Bayern Monaco e che non fosse del tutto insensibile alle offerte arabe), Mkhitaryan avviato verso il trentasette anni, Asllani bocciato sul campo e Frattesi con lo sguardo trasognante già perso verso altre destinazioni, la dirigenza nerazzurra potrebbe anche portare a termine più di un colpo a centrocampo.

Piace molto Samuele Ricci del Torino, che può fare sia il regista che la mezzala. Il nazionale italiano è però seguito anche dal Milan e potrebbe costare intorno ai 40 milioni a fine stagione. Molto più economico è il cartellino del ventunenne Petar Sucic della Dinamo Zagabria. L’affare con i croati dovrebbe entrare nel vivo per l’estate, su un prezzo orientativo di 15 milioni, anche se l’Inter potrebbe anche provare a prenderlo subito.

Il nuovo Milinkovic-Savic dalla Premier: Paz e non solo per rifare la mediana

E poi c’è appunto Nico Paz, che nel Como gioca sulla trequarti, ma che Inzaghi potrebbe piazzare come mezzala sinistra: un erede di Mkhitaryan. In questo senso, l’allenatore dell’Inter potrebbe voler trattare Paz come un tempo trattò Luis Alberto, trasformandolo da fantasista in centrocampista di sostanza. E poi c’è anche un altro nome, da alcuni descritto come un possibile erede di Milinkovic-Savic.

Ai nerazzurri, quest’estate, potrebbe essere offerto anche il cartellino di Morgan Rogers, classe 2002 inglese dell’Aston Villa. Proprio lui è il giocatore con qualche caratteristica in comune con Milinkovic-Savic, vecchio fedelissimo di Inzaghi alla Lazio

L’ostacolo eventuale per una simile trattativa sarebbe il prezzo del cartellino, non meno di 40 milioni. Oltre al fatto che sarebbe extracomunitario per cui trovare uno slot libero. Il giovane centrocampista inglese ha già segnato 6 reti quest’anno in Premier.

Rogers: 40 milioni per un la stella dei Villans

Cresciuto nel West Bromwich Albion, ha cominciato a giocare con i grandi nel 2019. E ad agosto di quell’anno è stato acquistato dal Manchester City, che lo ha tenuto per un paio di anni nelle proprie giovanili. Il City lo ha poi prestato al Lincol e l’anno dopo al Bournemouth. Il terzo prestito è arrivato nel gennaio 2023, quando Rogers si è unito al Blackpool.

Nell’estate del 2023, Rogers è stato ceduto dal City al Middlesbrough. E qui il ragazzo ha cominciato a farsi notare con ottime prestazioni e parecchi goal. A febbraio 2024, è stato preso dall’Aston Villa, per circa 16-17 milioni bonus compresi, con il Manchester City che ha goduto del diritto al 25% della quota sulla rivendita.

Nei Villans gioca come trequartista o seconda punta, ma in passato ha dimostrato di poter occupare senza problemi la fascia destra e il ruolo di mezzala. Dimostra grande forza fisica, velocità e intelligenza tattica. Sa dribblare e ha un tiro potente.