Operazione quasi fatta: Inzaghi lo avrà al Mondiale per Club

I nerazzurri si apprestano a concludere il primo colpo di gennaio. La trattativa è ormai ai dettagli e la fumata bianca è attesa a breve

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Nonostante a gennaio, a meno di partenze dell’ultima ora di giocatori come Frattesi e Arnautovic, non sono previsti particolari movimenti, in viale della Liberazione il lavoro non si è mai fermato. L’obiettivo è quello di individuare i giocatori di prospettiva che possano consentire alla squadra di fare un salto di qualità molto importante e presto una operazione potrebbe essere chiusa.

Stando alle ultime informazioni, la trattativa è al rush finale e già nei prossimi giorni ci potrebbe essere la tanto attesa fumata bianca. Si tratta del primo colpo di gennaio. Un rinforzo più di prospettiva che per il presente, ma è una operazione che i nerazzurri vogliono chiudere sin da subito anche per anticipare la folta concorrenza che c’è sul giocatore.

Calciomercato Inter: accelerazione e operazione chiusa

L’Inter ha accelerato per definire la trattativa. La dirigenza ha preferito non correre rischi anche in questo caso e mettere sul piatto una proposta importante per portare il club ad accettare e definire l’operazione. A quanto sembra mancherebbero solo i dettagli e presto si dovrebbe arrivare all’ormai tanto attesa fumata bianca.

Sucic all’Inter: i dettagli dell’operazione

Petar Sucic si appresta di diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno mosso nelle scorse ore le mosse decisive per abbattere la resistenza della Dinamo Zagabria ed ora c’è fiducia per chiudere l’operazione nel giro di poco tempo. Il club croato, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe accettare la proposta anche per esigenze immediate di cassa.

L’affare è destinato a concludersi, secondo quanto riferito da Sportske Novosti, per una cifra di 12 milioni di euro più tre di bonus facilmente raggiungibili. L’accordo tra Sucic e l’Inter sulla base di un quinquennale è stato già trovato e i suoi agenti spingono per arrivare alla fumata bianca.

Il giocatore, comunque, non si trasferirà subito a Milano. L’idea dei nerazzurri, visto anche il problema fisico al metatarso che gli impedisce di scendere in campo da novembre, è quello di lasciarlo in prestito alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione.

Con l’Inter al Mondiale per Club?

La prima convocazione per Sucic con la maglia dell’Inter potrebbe arrivare al prossimo Mondiale per Club di giugno. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e molto dipenderà anche dalla crescita dello stesso centrocampista.