Frattesi ceduto alla Roma: annuncio Di Marzio con le cifre

Il futuro del centrocampista romano continua ad essere incerto. In queste ultime ore è arrivata un aggiornamento di mercato molto importante

Frattesi continua ad essere al centro di molte voci di calciomercato. Nonostante in più di un’occasione Inzaghi ha confermato l’importanza del giocatore, il centrocampista romano spinge per una soluzione differente. Il suo principale obiettivo è quello di trovare più spazio e quindi il suo entourage sta provando a trovare una squadra che gli possa consentire di giocare con continuità anche in ottica Nazionale.

Si è parlato negli ultimi giorni tanto di Napoli. Ma, in caso di decisione di via libera alla cessione, la pista più probabile resta quella della Roma. I capitolini da tempo spingono per riportare a casa Frattesi e lo stesso giocatore non ha mai nascosto la volontà di ritornare a Trigoria. La trattativa, comunque, non si preannuncia semplice e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Inter: Frattesi tra addio e permanenza

In questo momento per il futuro di Frattesi tutto può ancora accadere. Se fino a qualche giorno fa la partenza sembrava scontata, ora i diversi infortuni hanno portato l’Inter a frenare sulla cessione e ribadire il pensiero già sottolineato in passato: il centrocampista partirà solo in caso di una proposta importante.

La proposta della Roma e la valutazione dell’Inter

La Roma in queste settimane ha fatto diverse proposte all’Inter senza, però, trovare una reale porta aperta. I giallorossi hanno messo sul piatto cash più il cartellino di un giocatore (prima Pellegrini e poi Cristante), ma la risposta dell’Inter è sempre stata la solita: serve una proposta economica importante senza giocatori per portare via Frattesi. La volontà di Marotta è, infatti, quella di scegliere il sostituto e non averlo tramite scambio.

Una posizione confermata anche da Di Marzio nelle scorse ore. “La Roma deve presentarsi con una offerta altissima. L’Inter vuole 45 milioni, altrimenti non si muove. Possono essere magari 40+5 di bonus, ma la sostanza non cambia“, le parole del giornalista ed esperto di calciomercato.

La Roma, quindi, è avvisata. Servono 45 milioni di euro per strappare il giocatore all’Inter? Forse potrebbe bastare anche meno, ma vedremo nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di chiudere questa trattativa oppure, come già successo in passato, i giallorossi devono rinunciare di riportare a casa Frattesi a causa di una richiesta economica molto alta.

In panchina contro l’Empoli

Intanto le sue condizioni saranno da valutare contro l’Empoli. Il giocatore si è fermato a causa di un affaticamento, con Inzaghi orientato a mandarlo ancora una volta in panchina.