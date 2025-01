È fatta! Chiuso l’affare che piace a Oaktree: domani la firma

Scatenata la dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio hanno praticamente definito una nuova operazione e l’ufficialità è attesa a breve

L’Inter non si ferma e continua a lavorare sottotraccia. In attesa di capire se ci dovrà essere qualche movimento principale in questo calciomercato, i nerazzurri proseguono nell’individuare i giovani che si sposano alla perfezione con il progetto deciso da Oaktree. Le trattative riguardanti Sucic e Tomas Perez proseguono nella speranza di poter chiudere nel minor tempo possibile. Un’altra operazione, invece, è ormai stata definita.

Il calciatore è atteso nella giornata di domani a Milano per le visite mediche e poi il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni e mezzo. Un colpo di prospettiva che conferma come la nuova proprietà ha intenzione di spingere su queste operazioni in una sessione in cui, a parte qualche sorpresa dell’ultima ora, non sono previste operazioni di primo piano per viale della Liberazione.

Calciomercato Inter: chiuso un colpo, i dettagli

La trattativa tra l’Inter e il club detentore del cartellino ha avuto una accelerata nei giorni scorsi ed ora praticamente si può dire che è tutto concluso. L’accordo è stato trovato ed ora si attendono le visite di rito prima di ufficializzare il colpo. Una operazione di prospettiva anche in ottica Under 23 del prossimo anno.

Vukoje all’Inter: visite mediche e firma

Andruja Vukoje si può considerare ormai un giocatore dell’Inter. Le sue qualità hanno portato i nerazzurri a scommettere su di lui e chiudere subito con l’Ofk Grbalj. Si tratta di un classe 2008 che proverà nei prossimi sei mesi a far vedere tutte le sue qualità per magari guadagnarsi una convocazione in Prima Squadra.

Mentre accordo con Dinamo per Sucic (affare impostato sui 15m) l’Inter chiude per Andrija Vukoje trequartista montenegrino dell’Ofk Grbalj. Operazione a titolo definitivo, dopodomani le visite. Inizierà con Primavera e poi possibile passaggio nell’Under 23. @calciomercatoit pic.twitter.com/lIHZb0Tpub — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) January 20, 2025

Il giocatore è atteso nella giornata di domani, mercoledì 22 gennaio, a Milano per le classiche visite mediche e poi firmerà il contratto di due anni e mezzo con i nerazzurri e si unirà alla Primavera. Per lui, infatti, è previsto un periodo di adattamento con la squadra di Zanchetta prima del passaggio nell’Under 23.

I rinforzi che Marotta e Ausilio stanno mettendo a segno hanno come obiettivo quello di andare a creare la seconda squadra nerazzurra che, a meno di clamorose sorprese, la prossima stagione andrà a giocare in Serie C.

Chi è Vukoje

Vukoje è un centrocampista classe 2008 molto fisico e che si sta mettendo in mostra con il suo club di appartenenza nella Druga Liga, ovvero la Serie B montenegrina (4 gol e 1 assist in 15 partite). Per lui, però, ora è pronto il grande salto nell’Inter e nel calcio che conta.