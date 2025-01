L’Inter chiude l’affare: a Milano per le visite, “4 anni di contratto”

I nerazzurri stanno definendo il primo affare di gennaio. L’ufficialità è attesa già nei prossimi giorni: i dettagli dell’operazione

L’Inter sta per chiudere il primo affare di gennaio. Nonostante lo sguardo in via della Liberazione è sempre rivolto all’estate, Marotta e Ausilio vogliono portare i migliori giovani presenti nel panorama calcistico internazionale a Milano sin da subito. Una operazione è stata quasi definita, tanto che nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca.

Affare che si può parlare di prospettiva per l’Inter. Si tratta, infatti, di un giocatore giovane e che magari in un prossimo futuro potrà diventare di riferimento per il club nerazzurro. Naturalmente ora l’attenzione è rivolta a farlo crescere e maturare. Una volta finito il suo naturale percorso si vedrà se confermarlo in Prima Squadra oppure magari si proverà a realizzare una plusvalenza importante. Naturalmente al momento siamo nel campo di ipotesi tutte da verificare.

Calciomercato Inter: chiuso il primo colpo

Il primo affare dell’Inter è quasi definito. In queste ultime ore i nerazzurri stanno ultimando i dettagli della trattativa e quindi il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche e poi iniziare la nuova avventura in Italia. O in Europa. Un salto nel grande calcio che gli consentirà di dimostrare le sue qualità e farsi notare anche a livello europeo.

Mercato Inter: i dettagli dell’operazione

Tomas Perez è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. Secondo le informazioni di Tyc Sports, i nerazzurri stanno perfezionando con il Newell’s Old Boys il trasferimento in nerazzurro del centrocampista classe 2006. L’operazione, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe concludere intorno agli 8 milioni di euro bonus inclusi, col giocatore che già la settimana prossima è atteso in Italia per le consuete visite mediche e poi decidere con calma il suo futuro.

L’intenzione dell’Inter è comunque quella di non tenere il giocatore in rosa. L’ipotesi più probabile resta il prestito fino a giugno per capire meglio le sue qualità e farlo ambientare anche al calcio italiano. E sono in corso dei contatti con il Como e vedremo se già nel giro di qualche giorno si potrà chiudere per il prestito.

Ipotesi Under 23

Per Tomas Perez l’ipotesi più probabile è quella di un ritorno a Milano a giugno e un trasferimento nell’Under 23 dell’Inter che partirà ufficialmente dalla prossima stagione.