Ultim’ora, ha lasciato la Pinetina: salterà Sparta Praga-Inter

Ancora una tegola per Simone Inzaghi. Il giocatore ha lasciato Appiano Gentile e non prenderà parte alla trasferta di Champions League

L’infermeria di Appiano Gentile fatica a svuotarsi in modo definitivo. Simone Inzaghi spera sempre di poter contare il prima possibile sull’intera rosa, ma le notizie non sono assolutamente positive. Un calciatore, infatti, ha lasciato la Pinetina ancora prima di iniziare l’allenamento e questo significa che non sarà a disposizione del proprio tecnico per Praga.

Un infortunio che continua a preoccupare molto Inzaghi e lo staff nerazzurro visto che non si ha ancora un quadro certo sui tempi di recupero. La speranza è sempre quella di averlo a disposizione nel minor tempo possibile, ma il problema fisico non sembra essere facile da smaltire e quindi sono in corso le valutazioni del caso per cercare di capire meglio come muoversi e se intervenire sul calciomercato.

Niente convocazione per Praga

Al momento la certezza è rappresentata che il giocatore non sarà a disposizione del proprio tecnico per la trasferta di Praga. Le terapie svolte nella giornata odierna e l’allenamento saltato confermano che per lui il rientro in campo è slittato. Difficile ad oggi capire se potrà esserci contro il Lecce oppure si dovrà attendere ancora diverso tempo.

Mistero Acerbi: il giocatore è ancora out

Acerbi in casa Inter sta diventando sempre più un mistero. Il giocatore doveva rientrare a disposizione già prima di Natale. Poi con il passare del tempo questo ritorno in campo è slittato e ad oggi non si ha un quadro chiaro su quando Inzaghi potrà contare ancora una volta sul proprio difensore.

Di sicuro non a Praga. Il centrale, infatti, ha svolto solamente terapie lasciando Appiano Gentile ancora prima dell’allenamento della squadra. Per lui nessuna convocazione e de Vrij costretto a fare un ulteriore sacrificio in attesa di capire quale sarà la reale intenzione della dirigenza.

A viale della Liberazione da tempo si sta ragionando sulla possibilità di prendere un centrale visti i problemi di Acerbi. Probabile che in questa settimana vengano sciolte le riserve e comunicata la strategia che si vuole tenere per quanto riguarda il reparto difensivo dopo i continui stop del centrale.

Ipotesi rescissione per Acerbi?

Il lungo infortunio fa ritornare possibile anche la rescissione per Acerbi. Il difensore ha rinnovato fino al 2026, ma c’è la possibilità di interrompere il rapporto pagando un indennizzo di 500mila euro. E questa resta una pista percorribile se non ci sarà un cambio di passo sulla sua condizione fisica.