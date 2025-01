Biasin svela il colpo last-minute dell’Inter: il nome fa discutere

Il giornalista annuncia a sorpresa che i nerazzurri potrebbero chiudere una operazione negli ultimi giorni della sessione, ma i tifosi non sono entusiasti

L’Inter sta lavorando per rinforzare la rosa soprattutto in ottica estiva, ma Marotta e Ausilio continuano ad osservare con attenzione anche la sessione in corso. Qualche giocatore che ha chiesto di uscire c’è e per questo motivo i due dirigenti si stanno muovendo per cercare di individuare i profili giusti che possano comunque dare una mano importante a Simone Inzaghi nella seconda parte di stagione.

A non chiudere le porte ad un colpo in questa sessione di calciomercato è Fabrizio Biasin. Il giornalista conferma che l’Inter potrebbe comunque piazzare almeno una operazione negli ultimi giorni anche se il non fa assolutamente impazzire i tifosi. C’è da dire che per il momento siamo nel campo delle ipotesi e ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire come si svilupperà la situazione.

Inter: Buchanan e Frattesi in bilico

In casa Inter le situazioni più in bilico sono quelle di Buchanan e Frattesi. Se per il secondo la partenza è legata principalmente ad una proposta irrinunciabile, per il primo si sta ragionando anche insieme al suo entourage. L’ipotesi Torino per il canadese è assolutamente percorribile e, in caso di una sua partenza, Marotta andrebbe a prendere un esterno, secondo le informazioni di Biasin, e non un centrale “perché in casa nerazzurra dicono che Acerbi nel corso di dieci giorni tornerà a disposizione“.

Il nome per il post Buchanan

Quindi, in caso di partenza di Buchanan, l’Inter andrebbe con forza su un esterno che possa rappresentare una alternativa a Dimarco più che a Dumfries. L’idea dei nerazzurri è comunque quella di un prestito per poi ragionare con attenzione in estate sul profilo giusto per ricoprire quel ruolo.

Il nome in cima alla lista di Ausilio per il post Buchanan fino a giugno è quello di Zalewski. Sappiamo come il polacco non rientri per vari motivi nei programmi della Roma e rappresenta quel profilo ideale per l’Inter. L’ipotesi di un trasferimento a titolo temporaneo non dispiace ai giallorossi (che avevano pensato anche al canadese), ma c’è un intoppo che non permette di mettere nero su bianco questo affare.

Il giocatore, infatti, è in scadenza con la Roma ed è costretto a rinnovare per andare in prestito in un’altra squadra. Un passaggio molto delicato e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Zalewski non convince i tifosi

Il nome di Zalewski non infiamma comunque la piazza. Il polacco in questa stagione è stato protagonista di diversi errori e questo porta i tifosi nerazzurri a pretendere un colpo differente per il post Buchanan.