Il nuovo record di Bastoni fa impazzire l’Europa: così può giocare con la difesa a 4

Protagonista con l’ennesimo assist e con numeri incredibili: il braccetto sinistro nerazzurro è ormai riconosciuto in tutta Europa come un fuoriclasse

La vittoria sullo Sparta Praga ha permesso all’Inter non solo di rimanere attaccata al sogno del passaggio automatico alla fase successiva della nuova Champions ma anche di stabilire degli importanti record. La squadra nerazzurra è diventata infatti quella con più clean sheet in questa Champions. Sono sei le gare in cui l’Inter non ha subito reti…

Inoltre, l’Inter di Simone Inzaghi è anche la formazione che vanta più clean sheet (16 in tutto) nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni. Un altro record riguarda Alessandro Bastoni: con l’assist di ieri sera, il centrale mancino nerazzurro è diventato il difensore centrale che ha fornito più assist (sono ben 5 in tutto) nelle ultime cinque edizioni della Champions League, dalla stagione 2020-21.

C’è poi un altro dato molto interessante uscito dalla sfida contro lo Sparta Praga. Con 133 passaggi (di cui 117 riusciti), Bastoni è stato il giocatore che ha mosso più la palla staccando di 33 tutti gli altri giocatori in campo. Contro i cechi, il difensore nerazzurro ha giocato quasi da fantasista, spingendosi in varie occasioni in posizione molto avanzata, per crossare o per dialogare con gli attaccanti. Ha pressato alto e ha giocato bene in interdizione e in disimpegno.

Valutando tutte le gare disputate in questa stagione, Bastoni è anche al primo posto della classifica degli assistmen, insieme a Dimarco, Barella e Taremi: tutti e quattro sono infatti appaiati a quota 5. Bastoni è dunque un vero e proprio record-man.

I top club d’Europa tornano a corteggiare Bastoni, l’uomo dei record

Intanto su fichajes si è tornati ad accostare il Real Madrid al centrale mancino nerazzurro. Se ne parla da anni… Uno come Bastoni, in realtà, ha già suscitato l’interesse di vari top-club. Ma il Real Madrid potrebbe secondo il sito calcistico spagnolo tornare alla carica già quest’estate. “Bastoni“, si legge su fichajes, “era già entrato nei report sulla scrivania della dirigenza sportiva del club spagnolo un paio di stagioni fa, ma la sua crescita all’Inter ha oggi reso il giocatore una priorità per rafforzare la linea arretrata“.

In Europa sembrano tutti innamorati della sicurezza con cui il difensore nerazzurro gestisce il pallone e guida la difesa, adattandosi a più ruoli. Il nazionale italiano, secondo fichajes, si adatterebbe perfettamente allo schema della squadra guidata da Carlo Ancelotti, cioè a una difesa a 4.

Le grandi prestazioni del centrale avevano attirato anche l’attenzione di Guardiola che, in passato, aveva pensato al nerazzurro anche come un possibile innesto da spostare sulla fascia. Quell’intuizione, apparentemente poco ortodossa, sembra però confermata dai numeri pazzeschi che Bastoni sta producendo. Al di là dell’ultimo bellissimo assist per il goal altrettanto bello di Lautaro, dall’heatmap della gara contro lo Sparta Praga si vede come sia un vero e proprio terzino di spinta in grado di regalare tanti passaggi progressivi e assist.

In futuro, nel caso in cui Inzaghi dovesse lasciare l’Inter, potrebbe anche adattarsi al meglio al ruolo di terzino a 4 come aveva immaginato Guardiola? I numeri dicono di sì. Con quello di ieri, il mancino nerazzurro è diventato il centrale con più assist nella storia recente della Champions League. E sempre ieri, a Praga, Bastoni si è distinto come il giocatore più coinvolto in tutte le statistiche riguardanti i passaggi.