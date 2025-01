Operazione chiusa e visite svolte: in sede Inter per la firma

I nerazzurri hanno praticamente definito il primo colpo. Il giocatore è atteso in viale della Liberazione per mettere nero su bianco l’accordo

L’Inter continua a programmare il futuro. Dopo i diversi colpi di prospettiva chiusi la scorsa estate, anche in questa sessione in viale della Liberazione si sono concentrati sui giocatori in grado di poter far parte della Prima Squadra nei prossimi anni. La rosa di Inzaghi ad oggi è completa e quindi Marotta e Ausilio hanno deciso di non toccare nulla e chiudere altre operazioni in attesa della prossima stagione quando assisteremo ad una strategia diversa.

Intanto, però, si pensa al presente ed è praticamente definita una operazione di calciomercato. L’Inter ha deciso di accelerare nei giorni scorsi per non prendersi rischi e assicurarsi il calciatore. Naturalmente si tratta di un colpo di prospettiva, ma che conferma la volontà da parte del club di rispettare le indicazioni date dalla proprietà sin dall’arrivo.

Calciomercato Inter: chiusa una operazione, giocatore atteso in sede

L’ufficialità del primo colpo di gennaio è attesa nelle prossime ore. Il giocatore, infatti, in giornata andrà in sede per firmare il contratto e diventare a tutti gli effetti un tesserato nerazzurro. Per lui un sogno che diventa realtà anche se forse ora arriva il più difficile: ovvero dimostrare di essere da Inter.

Vukoje all’Inter: i dettagli dell’operazione

Vukoje si può considerare virtualmente un giocatore dell’Inter. Il centrocampista montenegrino nei giorni scorsi si è sottoposto alle consuete visite mediche ed ora firmerà il contratto con il club nerazzurro. L’accordo è di due anni e mezzo e quindi la durata del suo primo contratto con la squadra di Milano sarà fino al 2027.

Per Vukoje nessun prestito o ritorno all’OFK Grbalj, squadra montenegrina in cui si è messo in evidenza con quattro gol in 15 presenze. Per il classe 2008 la possibilità di conoscere il calcio italiano con l’approdo in Primavera. Una scelta particolare visto che è ampliamente sotto il limite di età minima. Ma i nerazzurri ci puntano molto su di lui e vogliono dargli questa opportunità.

Una chance di crescita in vista anche della prossima stagione. Vukoje è uno dei principali indiziati per andare a formare la rosa dell’Inter Under 23 per continuare il percorso di conoscenza del calcio italiano.

Chi è Vukoje

Vukoje è uno dei calciatori montenegrini in grande crescita. Parliamo di un classe 2008 e un centrocampista molto bravo nell’ultimo passaggio ma che sa dire la sua anche in fase di interdizione. Naturalmente ha ampi margini di miglioramento e l’esperienza con l’Inter gli consentirà di acquisire un bagaglio non indifferente.