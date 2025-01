L’Inter lo ha messo fuori rosa: cessione a un passo in Arabia

Proseguono i movimenti di calciomercato dei nerazzurri. Un calciatore è ormai destinato a lasciare Appiano Gentile nel giro di poco tempo

Se in entrata l’Inter è impegnata principalmente a chiudere alcuni colpi importanti di prospettiva, in uscita Marotta e Ausilio sono al lavoro per sfoltire un po’ la rosa. L’obiettivo, visti anche i diversi giocatori in scadenza, è quello di poter riuscire a guadagnare il più possibile per fare un tesoretto da utilizzare in entrata. E per uno la cessione è dietro l’angolo.

Il calciatore, infatti, è stato messo da mesi fuori rosa e nei prossimi giorni, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe lasciare Appiano Gentile per iniziare una nuova esperienza. Una scelta obbligata visto il contratto in scadenza. Naturalmente fino a quando non c’è l’ufficialità, tutto può succedere. Ma le intenzioni di club e dello stesso giocatore sono molto chiare e presto ci attendiamo la fumata bianca di questo addio.

Inter: un giocatore verso l’addio

L’Inter ha intenzione di continuare con la rosa attuale fino a giugno proprio perché parliamo di una squadra che funziona bene e ogni movimento rischia di rompere il giocattolo. Ma naturalmente ci sono giocatori che vogliono avere continuità oppure che non rientrano più nei piani e già prossimi giorni diranno addio al club.

Calciomercato Inter: la cessione è ad un passo

Un giocatore è pronto a lasciare l’Inter per dire sì in Arabia. Una scelta forzata sia dal fatto di essere fuori rosa, ma anche per il contratto in scadenza e la volontà del club di non lasciarlo andare a zero. Nei prossimi giorni l’operazione dovrebbe essere messa nero su bianco.

Secondo le informazioni di ‘Sportitalia’, Radu è vicinissimo all’addio al club nerazzurro. Il portiere, dopo aver detto no a diverse proposte, è stato messo fuori rosa ed ora per lui è pronto un trasferimento all’Al-Shabab a titolo definitivo. Il contratto in scadenza a fine stagione non permette altre formule ed ora si attende solo l’ufficialità.

Naturalmente la cessione non cambia la strategia di calciomercato dell’Inter. Radu non ha mai trovato spazio e la sua partenza, con il fatto che era fuori rosa, non costringerà i nerazzurri ad intervenire per sostituirlo. Sicuramente porterà un piccolo tesoretto che potrebbe essere utilizzato subito oppure in estate.

Radu-Inter: un rapporto mai decollato

L’avventura di Radu con l’Inter mette fine ad un rapporto non semplice. Sicuramente l’errore contro Bologna nel 2022 ha avuto un peso nell’esperienza del giocatore con la maglia nerazzurra. Ora per lui l’Arabia con l’obiettivo di rilanciarsi e magari un giorno ritornare in Italia.