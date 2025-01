Nessuno se lo aspettava: affare Inter in Bundesliga

Movimento a sorpresa in casa nerazzurra. Possibile una operazione in Germania nei prossimi giorni. Sono in corso le riflessioni del caso

L’Inter lavora sul calciomercato. L’attenzione del club è rivolta principalmente alla prossima stagione, ma non è da escludere che si possa decidere di chiudere qualche operazione anche nell’ultima settimana della sessione invernale. C’è, infatti, una novità che potrebbe costringere i nerazzurri a dover cambiare un po’ la propria strategia.

Per il momento si è nella fase delle valutazioni e per questo motivo è davvero difficile avere un quadro chiaro. Ma presto l’Inter potrebbe chiudere una operazione in uscita e, di conseguenza, potrebbero essere prese delle decisioni anche in entrata. Marotta e Ausilio, quindi, potrebbero ragionare sulla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi per continuare l’inseguimento degli obiettivi di inizio stagione.

Calciomercato Inter: pronta una cessione

L’Inter ha sempre ribadito l’intenzione di proseguire anche nella seconda parte della stagione con la stessa rosa. Ma ci sono alcuni giocatori non proprio soddisfatti dell’utilizzo e a questo punto non è da escludere che si possa procedere con una cessione per consentire al calciatore di avere continuità e avere un finale di campionato da protagonista.

Palacios tra Monza e Bayer

Il principale indiziato a lasciare l’Inter nei prossimi giorni di calciomercato è Palacios. Il centrale argentino non sta trovando spazio nei nerazzurri e si è presa la decisione di cederlo in prestito. Una scelta condivisa con Inzaghi e staremo a vedere se ci sarà il ritorno sul calciomercato per un difensore oppure si proseguirà con la rosa attuale.

Per il giovane centrale sono due le possibilità. Come riferito da ‘Sky Sports DE’, su Palacios si è inserito con forza il Bayer Leverkusen. Una soluzione che potrebbe andare molto bene anche al giocatore, ma in netta pole position rimane il Monza. I brianzoli hanno l’accordo con i nerazzurri per il prestito secco e quindi si attende la risposta del difensore. Lui sembra essere poco convinto, anche se alla fine potrebbe entrare in gioco l’Inter portandolo a dire di sì.

Il Bayer resta alla finestra e attende. La soluzione tedesca potrebbe essere quella preferita da Palacios, ma l’Inter punta a tenerlo in Italia per farlo abituare al nostro calcio e averlo già pronto nella prossima stagione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del diretto interessato.