Barella e il ginocchio ko: arrivato l’annuncio ufficiale

Preoccupazione in casa Inter durante il match di Lecce. Il centrocampista sardo aveva lasciato il campo dolorante. Le sue condizioni

Al termine di Lecce-Inter c’era tanta preoccupazione, soprattutto tra i tifosi, per le condizioni di Barella. Il centrocampista sardo aveva lasciato nel finale momentaneamente il campo per un problema fisico. Una situazione che aveva portato un po’ di ansia nello staff medico nerazzurro considerata l’importanza del giocatore negli schemi di Inzaghi.

Il numero 23, nonostante un po’ di dolore, era rientrato subito in campo per dare una mano alla squadra ed è riuscito a finire la partita. Sicuramente una buona notizia anche se l’apprensione per il ginocchio era rimasta anche subito dopo il fischio finale visto che le smorfie di Barella non lasciavano presagire nulla di buono. Ora sono arrivati degli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore sardo.

Inter: il timore per il ginocchio di Barella

La prima paura per i tifosi e lo staff medico è che il ginocchio di Barella avesse fatto crack. Le smorfie di dolore del giocatore e quanto successo in campo avevano fatto presagire per il peggio. Poi fortunatamente il rientro in campo ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Ora, comunque, le sue condizioni restano da valutare.

Come sta Barella

Le informazioni che arrivano da Appiano Gentile confermano che per Barella non dovrebbe essere niente di grave. Nelle prossime ore sarà valutato dallo staff medico e si capirà meglio se fare un controllo più approfondito oppure no. Ma per il momento non c’è assolutamente preoccupazione sulle condizioni del centrocampista.

Le prime rassicurazioni erano arrivate anche subito dopo la partita da Inzaghi in conferenza: “Sembra in buone condizioni e non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta, ma non crediamo ci siano particolari problemi“. Parole che hanno fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo considerata la già emergenza che c’è in quel ruolo.

Naturalmente lo stato del ginocchio del giocatore sarà valutato con attenzione nelle prossime ore. Ad oggi non sono previsti esami strumentali, ma si verificherà alla ripresa degli allenamenti le sue condizioni e solo dopo si avrà un quadro molto più chiaro su Barella.

Barella in dubbio per Monaco?

Le condizioni di Barella sono da verificare e un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni. Non sembra a rischio per la partita contro il Monaco, ma tutto dipenderà dalla velocità con la quale smaltirà la botta al ginocchio.