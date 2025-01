Club con problemi finanziari: l’Inter lo compra subito, ma Inzaghi lo avrà a giugno

Beppe Marotta valuta un grande colpo: il club ha problemi economico-finanziari, la proposta della dirigenza nerazzurra può arrivare subito

Il Derby della Madonnina si avvicina. Il prossimo 2 febbraio l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Milan in un contesto assai diverso da quello vissuto dai rossoneri. I nerazzurri sono in piena corsa per lo Scudetto, il ‘Diavolo’ sta vivendo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni.

Dal campo al calciomercato, dove la dirigenza interista starebbe già sondando il terreno per alcuni interessanti colpi da mettere a segno in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio sono in particolar modo interessati a potenziare difesa e attacco, due reparti che per motivi differenti hanno mostrato qualche lacuna di troppo fino a questo momento.

Ma c’è una situazione in particolare che, negli ultimi tempi, potrebbe portare ad un grande colpo in casa Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione, tra i tanti nomi sondati, sarebbe pronta ad approfittare di una situazione tutt’altro che positiva per un club rivale che dal punto di vista economico non ha scelta: così il gioiello potrebbe firmare subito con la società meneghina.

Inter, affare lampo: firma subito

Occhi in Spagna, per la precisione in casa Valencia, con la squadra di Carlos Corberàn che è in piena crisi. Dopo venti giornate nella Liga, penultimo posto e l’eventualità di una retrocessione in Segunda Division che si fa sempre più forte.

Uno scenario potenzialmente drammatico che starebbe facendo valutare al proprietario del club Peter Lim la possibilità di cedere alcuni dei gioielli del Valencia. A tal proposito, tra i nomi che potrebbero effettivamente lasciare la squadra spagnola – e che all’Inter piace ormai da mesi, sin dalla scorsa estate – c’è anche Yarek Gasiorowski. 20 anni, origini polacche ma nazionale spagnolo, è cresciuto nella cantera del Valencia.

Il difensore centrale classe 2005 viene considerato tra i prospetti più promettenti del club, in una zona del campo nella quale l’Inter avrà probabilmente maggiori necessità di rinforzarsi durante la prossima estate. A questo punto Gasiorowski – reduce da 15 presenze tra campionato e coppe e 1030′ in campo – potrebbe lasciare il Valencia per approdare alla corte di Simone Inzaghi. Ma solo ad una condizione.

Inter, ecco Gasiorowski: firma ad una condizione

Sotto contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2025, il club di Lim ha un‘opzione di rinnovo biennale per quel che concerne il contratto del difensore. L’Inter, d’altro canto, dovrà sottostare alle condizioni del patron se vuole mettere le mani sul cartellino dello spagnolo.

Il presidente è stato chiaro: Gasiorowski potrà dire addio ma solo se chi lo acquista sarà disposto a lasciarlo a Valencia fino al termine della stagione. Una conditio sine qua non che la dirigenza di Viale della Liberazione non avrebbe problemi a rispettare. ‘Bloccarlo’ acquistandolo subito, in attesa di vederlo in maglia nerazzurra non prima dell’estate. Uno scenario tutt’altro che utopistico.

Oaktree, d’altro canto, ha ormai cambiato rotta definendo prioritarie le operazioni che riguarderanno giovani talenti, investimenti ‘futuribili’ che potrebbero anche fruttare plusvalenze da qui a qualche anno. E Gasiorowski rientrerebbe alla grande in questo identikit. Il Valencia lo valuta non meno di 15-18 milioni di euro: un investimento che i nerazzurri potrebbero davvero compiere.