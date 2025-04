Clamoroso Napoli-Inter: “Osimhen in prestito”

La sfida scudetto continua ad alimentare molte polemiche sui social. E le ultime dichiarazioni di Sacchi hanno riaperto il dibattito

Archiviata la Coppa Italia, per l’Inter è tempo di pensare al campionato. Questo weekend potrebbe essere cruciale in chiave Scudetto per le due partite in programma. I nerazzurri in campo sabato alle 18 in casa del Parma. Una vittoria consentirebbe agli uomini di Inzaghi di aumentare ancora di più la pressione sul Napoli, impegnato nel Monday Night sul campo del Bologna, forse la squadra più in forma del momento.

Insomma, un weekend cruciale per quanto riguarda la lotta Scudetto. E proprio il testa a testa tra Inter e Napoli sta tenendo banco nella discussione sui social. In molti credono che la rosa dei nerazzurri sia superiore a quella dei partenopei, ma c’è anche chi la pensa al contrario. E le ultime dichiarazioni rilasciate da Sacchi hanno animato ancora di più il dibattito.

Il pensiero di Sacchi sulla corta Scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Capri, Arrigo Sacchi si è soffermato sulla corsa per il primo posto parlando di un duello praticamente terminato con i nerazzurri che hanno ormai vinto il titolo. “Ha una rosa che vale quattro volte quella del Napoli“, il commento dell’ex tecnico e ct della Nazionale.

Le parole di Sacchi accedono il dibattito sui social

Le parole di Sacchi sono arrivate un po’ a sorpresa e acceso il dibattito sui social. In casa Inter da tempo si sottolinea come la rosa del Napoli non è assolutamente inferiore rispetto a quella dei nerazzurri. Soprattutto si ricorda come magari le rotazioni sono minori, ma c’è una sola competizione da affrontare.

E tra i diversi commenti c’è quello di Gasincurva, utente di fede interista, che con lucidità analizza quanto sta succedendo in campionato: “Eh certo, il Napoli che si può permettere di prestare Osimhen e fare un mercato da 150 milioni adesso vale 4 volte meno dell’Inter solo perché Inzaghi è abile a tirare fuori il meglio dai vari Bisseck, Darmian e Dumfries, che Conte ha schifato al solo pensarci“.

Un commento molto chiaro che conferma come non c’è tanta differenza tra Inter e Napoli se non una gestione e modo di pensare diverso tra i due tecnici. Ma il valore della rosa è molto simile.

Eh certo, il #Napoli che si può permettere di prestare #Osimeh e fare un mercato da 150 milioni adesso vale 4 volte meno La Rosa dell’Inter solo perché #Inzaghi é abile a tirare fuori il meglio dai vari #Bisseck #Darmian #Dumfries che Conte ha schifato anche al solo pensarci!😂 — Gasincurva (@Gasincurva90) April 3, 2025

Napoli-Inter: a decidere saranno i dettagli

A prescindere da quello che ha detto Sacchi, la sfida tra Napoli e Inter potrà essere decisa dai singoli dettagli. Di certo i partenopei hanno fatto un calciomercato importante e la cessione Osimhen in prestito conferma che a Castel Volturno si aveva la certezza di avere una rosa da Scudetto.