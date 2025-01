Inter, costa (ed è forte) quanto Calhanoglu: ecco il vero erede del turco

Il futuro dell’ex milanista potrebbe essere lontano dai nerazzurri: spunta un nome da urlo per l’estate, Marotta lo riterrebbe il perfetto erede del turco

Era l’estate 2021, l’Inter si laureava campione d’Italia con un grosso distacco dal Milan. Furono settimane caldissime anche in sede di calciomercato, visto che la dirigenza di Viale della Liberazione mise a segno uno dei colpi più clamorosi degli ultimi anni.

Dal Milan all’Inter, Hakan Calhanoglu decise di tradire i rossoneri per vivere una nuova avventura sull’altra sponda del Naviglio. Un impatto clamoroso quello del regista turco che, davanti alla difesa, mese dopo mese, anno dopo anno, si è attestato tra i migliori al mondo. È anche per tale ragione che la possibilità che un giorno non troppo lontano lasci la ‘Beneamata’ resta concreta.

Per tale ragione Beppe Marotta non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparato. Anzi. Calhanoglu è stato un affare sotto ogni punto di vista: sportivo ma anche e soprattutto economico, visto che è arrivato a parametro zero. Ed in caso di partenza del 30enne di Mannheim la prossima estate, il presidente nerazzurro avrebbe in mente un altro capolavoro a centrocampo.

Post Calhanoglu: colpo stellare dalla Liga

‘Elnacional.cat’ nelle scorse ore ha fatto il punto sulla situazione in casa Barcellona dove un giocatore, che piace tantissimo all’Inter, è stato recentemente accostato alle uscite nel mese di gennaio. Si parla di Frenkie de Jong.

Il nazionale olandese non è più titolare, Flick ha altre preferenze ma vuole tenerselo stretto fino a giugno ritenendolo importante nelle rotazioni della squadra blaugrana da qui al termine della stagione. Poi, probabilmente, l’ex Ajax farà le valigie.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ha ingolosito diverse società come Borussia Dortmund, Bayern Monaco ma anche Juventus e Manchester City. L’Inter potrebbe effettivamente pensarvi per il mese di giugno: ma solo a determinate condizioni.

De Jong è reduce da 19 presenze con 2 gol, 1 assist e appena 710′ in campo con la squadra catalana. Un bottino magrissimo. D’altro canto la sua voglia di riscatto e la necessità di Laporta di fare cassa per finanziare il prossimo calciomercato estivo, potrebbero fare il gioco dell’Inter. Marotta, a tal proposito, potrebbe incastrare il suo arrivo ad Appiano Gentile subito dopo l’eventuale addio di Calhanoglu.

Inter, ecco de Jong: così può arrivare a Milano

Il talento turco, si sa, è seguito con enorme interesse dal Bayern Monaco. E non è escluso che tra sei mesi i tedeschi possano decidere di tentare l’affondo definitivo, con una cifra importante da versare nelle casse nerazzurre. Con 45-50 milioni di euro Marotta direbbe sì.

Sarebbe l’ennesima straordinaria plusvalenza per la società campione d’Italia in carica, con Oaktree che darebbe poi il via libera per un grosso investimento: Frenkie de Jong, appunto. L’olandese, a dodici mesi dalla scadenza con il Barcellona potrebbe fare le valigie per una cifra vicina ai 50 milioni: questo, almeno, nelle intenzioni di Laporta e Deco. È verosimile aspettarsi un’offerta più contenuta: tutto dipenderà anche dalle sue prestazioni da qui a fine campionato.

Tre anni più giovane del turco e qualità indiscutibili, nonostante i tanti infortuni che lo hanno afflitto. Anche lato salariale bisognerebbe aprire generosamente il portafogli. Perché a Barcellona il classe ’97 guadagna più di tutti: 18 milioni netti a stagione, circa 37,5 lordi. Una mostruosità che rappresenterebbe, ad oggi, il vero ostacolo da superare.