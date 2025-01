Non solo Palacios, affare doppio col Monza: richiesta precisa di Inzaghi

Il centrale argentino è ormai un giocatore del club brianzolo. Simone Inzaghi aveva avanzato una richiesta ben precisa a Marotta e Ausilio

Palacios riparte dal Monza. Dopo una prima parte con davvero poco spazio anche a causa di un ambientamento difficile al nostro calcio, il centrale argentino sfrutterà queste ultime sfide di campionato per abituarsi al meglio alla Serie A ed essere pronto per la prossima stagione. L’Inter, infatti, ha intenzione di puntare su di lui in futuro e per questo motivo ha preferito mandarlo giocare nel campionato italiano e chiudere all’ipotesi estero.

La firma è arrivata in mattinata e il giocatore sarà a disposizione per la prossima sfida del Monza. Una mano importante per Bocchetti considerato che, almeno per il momento, la classifica è molto critica e c’è bisogno di un cambio di passo per arrivare alla salvezza. E Palacios può essere l’arma in più per la difesa.

Palacios-Monza: la formula del trasferimento

Palacios si trasferisce al Monza con la formula del prestito secco. Il difensore argentino è stato fortemente voluto da Galliani tanto che il club brianzolo si è offerto di pagare interamente lo stipendio. L’assenza di diritto di riscatto conferma la volontà da parte dei nerazzurri di riportarlo in estate a Milano e farlo diventare una delle rotazioni del reparto arretrato.

La richiesta di Inzaghi a Marotta

L’asse Inter-Monza poteva vedere anche un altro trasferimento, ma Oaktree non ha aperto all’arrivo. La linea della proprietà americana è stata sempre molto chiara e per il momento non sono previste delle eccezioni. E la conferma arriva dal no all’approdo di un giocatore dei brianzoli.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Inzaghi avrebbe accolto volentieri Pablo Marì per rinforzare il reparto difensivo visti i continui problemi di Acerbi. La proprietà americana, però, non ha mai aperto alla possibilità di far arrivare il difensore e per questo motivo alla fine la trattativa con il Monza è stata solo una e ha riguardato l’approdo di Palacios alla corte di Bocchetti.

L’arrivo dell’argentino ha sbloccato comunque la cessione di Pablo Marì, ormai un giocatore della Fiorentina di Palladino. L’Inter e Inzaghi ci avevano pensato, ma non è arrivato il via libera da parte di Oaktree.

Palacios non sarà sostituito

Il no a Pablo Marì conferma l’intenzione da parte dell’Inter di non prendere un difensore al posto di Palacios. La volontà di Inzaghi era quella di puntare magari su un profilo di esperienza per puntellare il reparto arretrato vista la situazione Acerbi. Ma per il momento la scelta è quella di restare così.