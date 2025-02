Donnarumma all’Inter: il Psg fa lo ‘scambio’, trattativa in chiusura

Il club francese ha già individuato l’erede del portiere italiano in scadenza di contratto, è via libera per l’Inter. Marotta non perde di vista l’obiettivo principale

La possibilità di una separazione era già nell’aria, ma prima di dare per buono l’addio di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain era doveroso attendere ulteriori risvolti. Questi sono infine arrivati nelle scorse ore.

Il portiere ventitreenne ha deciso di comune accordo con il club francese di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel prossimo giugno.

Ciò ha aperto le porte non soltanto ai tantissimi club esteri di procedere ai sondaggi del caso nella speranza di poterlo annettere al proprio progetto tecnico, ma anche allo stesso PSG di fiondarsi immediatamente su colui che raccoglierà l’eredità dell’ex Milan dalla prossima stagione.

A tal proposito, stando alle ultime informazioni promosse dal quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’, la direzione parigina punterà tutto sul giovanissimo e promettente Lucas Chevalier, attualmente in forze al Lille.

Fra le parti c’è stima assoluta ed è verosimile che l’affare possa chiudersi nel giro di pochissimo tempo, liberando in via ufficiale Donnarumma dei propri obblighi con la formazione di Luis Enrique.

Chevalier dopo Donnarumma, l’italiano è in orbita in Inter ma Carnesecchi scalpita

Trattandosi di un cambiamento importante nella propria carriera professionale, Donnarumma dovrà scegliere con attenzione la nuova destinazione. Fra le papabili interessate, oltre a numerosi club di Premier League, ci sarebbe anche l’Inter.

Quantomeno questo è ciò di cui si è parlato spesso nelle scorse settimane, con ulteriore conferma da parte de ‘L’Equipe’ secondo cui il calciatore sarebbe effettivamente entrato nei discorsi di mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per dare a Simone Inzaghi un’alternativa di valore fra i pali al già presente Yann Sommer.

Semmai l’operazione dovesse andare in porto, è verosimile che giunga il tempo dei saluti con Josep Martínez. In ogni caso, Donnarumma non è l’obiettivo prioritario su cui l’Inter avrebbe messo gli occhi di recente.

Perché stando alle informazioni captate da ‘interlive.it’, Inzaghi preferirebbe avere con sé Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Certo è che per raggiungere il titolarissimo dei bergamaschi servirebbe un esborso notevole, mentre lo stesso non può dirsi nei confronti di Donnarumma, il quale giungerebbe a parametro zero al netto dei costi di gestione della pratica di tesseramento.