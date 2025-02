Fabrizio Romano annuncia il nuovo colpo dell’Inter: battuta la Juve

I nerazzurri hanno praticamente definito un’altra operazione. L’accelerazione c’è stata nelle ultime ore dopo l’inserimento dei bianconeri

Non solo Zalewski, l’Inter ha ormai chiuso un secondo colpo in entrata. L’inserimento della Juventus nelle ultime ore ha costretto il club nerazzurro ad accelerare per non vedersi scippare il giocatore. Marotta ha deciso così di chiudere sin da ora l’operazione e non aspettare magari l’estate. Il calciatore ora è atteso a Milano per le consuete visite mediche e firma.

Un affare al quale il club di viale della Liberazione stava lavorando ormai da tempo. L’inserimento prepotente della Juventus, però, ha messo in forte pericolo l’operazione e così si è deciso di definire tutto subito senza attendere magari qualche settimana.

Un colpo che conferma la volontà di Oaktree di continuare a puntare sui giovani e, soprattutto, di provare ad anticipare le altre big su calciatori che sono ritenuti in grado di poter dare una mano importante alla Prima Squadra in futuro.

Calciomercato Inter: colpo chiuso, i dettagli

La chiusura dell’affare è avvenuta nelle scorse ore ed ora si attendono visite mediche e firma. Secondo le informazioni riferite da Fabrizio Romano, i nerazzurri per questo rinforzo hanno speso 14 milioni di euro più due di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. Una operazione economicamente sicuramente importante e che conferma la volontà del club di viale della Liberazione di puntare su di lui con forza.

Mercato Inter: Juventus beffata, decisiva la volontà del giocatore

Petar Sucic è ormai praticamente un giocatore dell’Inter. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni c’era stato un inserimento importante della Juventus. I bianconeri erano pronti a trattare con la Dinamo Zagabria per beffare i nerazzurri nella corsa al centrocampista, ma da parte del diretto interessato non c’è mai stata l’intenzione di aprire alla Vecchia Signora.

Il classe 2003 da tempo aveva un accordo con l’Inter e ai bianconeri ha ribadito la sua volontà di rispettare la parola data. Questo ha portato la Juventus immediatamente fuori dalla corsa e permesso ai nerazzurri di chiudere l’operazione. Ricordiamo che il giocatore non arriverà subito a Milano.

Sucic, infatti, è ancora alle prese con il recupero dalla frattura al metatarso. L’Inter ha così deciso di lasciarlo in prestito alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione per consentire di giocare con continuità e smaltire questo piccolo intoppo.

Sucic all’Inter da giugno

I prossimi mesi serviranno a Sucic di dimostrare le sue qualità e guadagnarsi la convocazione per il Mondiale per Club. L’intenzione dei nerazzurri, infatti, è quella di portare il calciatore negli Stati Uniti per consentirgli di esordire con la maglia dell’Inter ancora prima dell’inizio della nuova stagione.