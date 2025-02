Inter, accettata l’offerta dall’Arabia: la palla passa al calciatore

L’Inter prepara l’addio in vista dell’estate: c’è già il sì, ora dipende dal giocatore. Il club arabo è pronto a mettere sul piatto una grande offerta

Il Derby della Madonnina è alle spalle, ma adesso l’Inter di Simone Inzaghi è attesa da un febbraio di fuoco. Fiorentina, Juventus, Genoa e Lazio in Coppa Italia: un quartetto tremendo oltre il quale potrebbero cominciare ad avvicinarsi i grandi sogni stagionali dei tifosi.

Lo Scudetto in primo piano senza dimenticare, tuttavia, quanto il calciomercato possa regalare novità a partire dalla prossima estate. Ed è così che in difesa potrebbe arrivare un grande nome in grado di affiancare Bastoni e – se non dovesse rinnovare il contratto – rimpiazzare definitivamente de Vrij.

Allo stesso tempo occhio al sostituto di Asllani, virtualmente già ‘scaricato’ da Inzaghi per la stagione 2025/26. Nel frattempo si sta facendo strada un’altra cessione che la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già deciso. Molto – se non tutto – dipenderà dalla volontà di un calciatore nerazzurro: ad attenderlo vi sarebbe la Saudi Pro League.

Dall’Inter all’Arabia: offerta già accettata

Non solo chi fa parte, al momento, della rosa di Simone Inzaghi. Anche chi al momento è lontano dalla Milano nerazzurra, via in prestito, sarà fondamentale nelle scelte di mercato portate avanti da Marotta e Ausilio.

In tal senso il trend che arriva da mesi dal calcio arabo parla non solo di campioni a fine carriera, pronti a giocare nella Saudi Pro League per un ultimo ricchissimo contratto. In questo caso l’Al-Qadisiyya – neopromosso che con Michel in panchina sta stupendo tutti arrivando addirittura al terzo posto a pari punti con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo – starebbe valutando l’acquisto di Valentin Carboni.

19 anni, appena 4 presenze in prestito al Marsiglia prima della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro lo scorso ottobre in allenamento con l’Argentina. L’Inter, d’altro canto, davanti ad una proposta convincente non avrebbe problema a dire sì all’addio a titolo definitivo del classe 2005. Il 19enne di Buenos Aires tornerà a disposizione solo tra qualche mese, ad estate inoltrata.

Carboni in Arabia: la richiesta dell’Inter

Nel frattempo Carboni rimane al centro delle voci di mercato ed il calcio arabo sembrerebbe pronto effettivamente ad accoglierlo. Tutto, però, dipenderà dal trequartista sudamericano.

L’Inter sembra pronta ad accettare una proposta tra i 20 ed i 30 milioni di euro: un vero affare, se si pensa che Carboni arrivò dalle giovanili del Catania nel settembre del 2020 per appena 300mila euro. A questo punto la volontà del trequartista sarà decisiva: l’Inter, a questo punto, ha già preso la sua decisione. La cifra è determinata. Spetterà a Carboni dire, eventualmente, sì alla proposta che dovrebbe arrivare dall’Al-Qadisiyya.

Non è affatto scontato che, dopo aver fatto benissimo al Monza e la sfortunata parentesi in Ligue 1, il giovane trequartista possa decidere di lasciare il calcio europeo per approdare nella Saudi Pro League. Situazione, dunque, in divenire. Ma uno dei prossimi addii in casa nerazzurra potrebbe essere proprio quello di Valentin Carboni.