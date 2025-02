Asensio in prestito all’Inter: affare clamoroso in extremis

I nerazzurri avrebbero valutato la possibilità di prendere l’attaccante spagnolo. Ma resta una idea possibile per il calciomercato estivo

L’Inter avrebbe potuto piazzare un colpo da 90 in extremis. L’eventuale partenza di Arnautovic (Fiorentina, Torino e Atalanta le squadre interessate) poteva costringere i nerazzurri a valutare con attenzione la possibilità di portare alla corte di Inzaghi un nome di assoluto livello per alzare ancora di più la qualità del reparto offensivo. E, stando alle ultime indiscrezioni, il profilo valutato da via della Liberazione e quello di Asensio.

L’attaccante spagnolo è ormai in rotta con il PSG da tempo e tra le squadre a cui è stato proposto c’era anche l’Inter. Un profilo assolutamente importante e di esperienza oltre che naturalmente un calciatore che darebbe una qualità maggiore al reparto offensivo. Ma alla fine si è deciso di non affondare il colpo.

Inter-Asensio: pazza idea sul gong

L’Inter ha ragionato sulla possibilità di portare Asensio in nerazzurro sin da subito. Il PSG era disponibile al prestito e lo spagnolo, rappresentato da Jorge Mendes, era sicuramente in grado di alzare il livello della rosa. Poi, però, la mancata partenza di Arnautovic ha portato il club nerazzurro a non affondare il colpo e magari rinviare il discorso alla prossima estate.

Calciomercato Inter: Asensio arriva a luglio?

L’ipotesi Asensio durante il calciomercato estivo non è assolutamente da escludere. L’attaccante spagnolo, ora in prestito all’Aston Villa, non rientra assolutamente nei piani dei parigini e per questo motivo si parla di una sua partenza in modo definitivo al termine della stagione.

La volontà dell’Inter è magari di fare un tentativo, ma bisogna capire se ci sarà il via libera di Oaktree. Asensio ha un contratto in scadenza nel 2026 con il PSG e quindi l’ipotesi prestito è esclusa. Poi parliamo di un calciatore non più giovanissimo (29 anni) e un ingaggio che non rientra assolutamente nei parametri nerazzurri.

Tutti fattori che, almeno per il momento, allontanano Asensio dal vestire la maglia dell’Inter. Poi naturalmente se Oaktree dovesse dare il via libera, non è da escludere un tentativo da parte di Marotta per capire meglio la fattibilità di questa operazione.

Asensio il prossimo rinforzo in attacco?

L’Inter ci ha pensato in inverno e magari farà una valutazione anche nel prossimo calciomercato estivo su Asensio. Una trattativa non facile per diversi motivi, ma, in caso di via libera di Oaktree, ci sarebbe tutta la possibilità di portare a termine una operazione simile.