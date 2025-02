Donnarumma all’Inter: l’annuncio che svela il jolly di Marotta

Il futuro di Gianluigi Donnarumma stuzzica i tifosi dell’Inter: l’ultimo annuncio può diventare un vero e proprio jolly per Marotta

Tra chi spendeva in attacco e chi spendeva in difesa, l’Inter è rimasta piuttosto ferma sul calciomercato di gennaio. I nerazzurri hanno perso Tomas Palacios e Tajon Buchanan, sostituendoli con la duttilità e la freschezza di Zalewski. Insomma, il valore della rosa è rimasto essenzialmente quello che era, ma in estate gli affari della Beneamata dovrebbero essere di più e cambiare la squadra in maniera più profonda.

E si potrebbe partire dal reparto per numeri uno per eccellenza, quello dei portieri. La carta d’identità di Yann Sommer non è più così verde e Josep Martinez non sembra entusiasmare più di tanto la dirigenza e Simone Inzaghi, tanto che in questa stagione ha visto il campo solo in un match di Coppa Italia.

Donnarumma potrebbe essere una vera e propria occasione per garantire all’Inter un nuovo top player tra i pali. L’estremo difensore ex Milan sembra ai titoli di coda della sua avventura al PSG e i nerazzurri sono interessati, anche se alle loro condizioni. L’affare potrebbe decollare alla scadenza del contratto del portiere nel 2026 o già la prossima estate, ma con ampio sconto sul cartellino e un sacrificio sull’ingaggio.

L’indizio di Donnarumma sull’Inter, ma attenzione a Carnesecchi

A ‘Viva El Futbol’ di Adani-Cassano-Ventola, c’è stato un ospite speciale, proprio il portiere della Nazionale italiana. E tra le tante domande, i retroscena e le suggestioni sulla carriera di Donnarumma, sono spuntate anche delle dichiarazioni che riguardano direttamente i campioni d’Italia: “Spinelli è fortissimo? Sì, lo è assolutamente. Ha fatto due anni con me, adesso è all’Inter”.

Il rapporto e la stima con il componente dello staff nerazzurro ci sono e sono rimaste intatte nel tempo, e anche questo per il portiere può essere un fattore positivo non indifferente per convincere Donnarumma a spingere per un trasferimento a Milano.

Allo stesso tempo, non è l’unica pista che il club meneghino sta valutando con grande attenzione. In prima fila, come vi abbiamo raccontato a più riprese nelle ultime settimane, c’è Marco Carnesecchi che sta facendo molto bene con l’Atalanta. Per caratteristiche, età e qualità sarebbe il profilo ideale da acquistare per il futuro, ma c’è da fare i conti con il muro eretto dai bergamaschi, affatto facile da superare.