Maxi penalizzazione e squalifica: arriva l’annuncio sull’Inter

Il tema inchiesta ultras presto ritornerà d’attuale. In molti parlano della possibilità di una sanzione al club nerazzurro: ecco tutta la verità

Messo da parte il calciomercato, presto nel calcio italiano si riaprirà un nuovo capitolo: ovvero quello riguardante la vicenda ultras. La Procura Federale nelle prossime settimane ascolterà le persone coinvolte e il rischio è quello di squalifiche e sanzioni anche per quanto riguarda i club.

Ricordiamo che tra i coinvolti ci sono anche i giocatori dell’Inter. Calhanoglu, Barella e non solo hanno avuto contatti con gli ultras non rispettando le regole della Giustizia Sportiva. Ma cosa rischiano i nerazzurri come squadra? In passato si era parlato anche di una possibile sanzione e penalizzazione. Su questo non ci sono mai stati delle reali conferme ed ora è un avvocato a chiarire meglio la posizione di viale della Liberazione.

Inter: penalizzazione per il caso ultras?

La situazione ultras è destinata a tenere banco per diverso tempo. La Procura Federale nelle prossime settimane ascolterà i coinvolti e poi, a meno di clamorose sorprese, passerà ai deferimenti e, di conseguenza, alle squalifiche. Ma rischiano anche i club? L’avvocato Afeltra, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, esclude questa possibilità. “Ci sono i normali rapporti con i club. Ogni qualcosa che c’era qualcosa di non positivo l’ha comunicato e questa la porta a non avere sanzioni“.

Calhanoglu a rischio stangata

Non si può dire lo stesso per Calhanoglu. Se gli altri nerazzurri coinvolti potrebbero cavarsela con una semplice multa, il turco è quello più a rischio stangata. Gli incontri con Ferdico sono stati diversi anche dopo la risposta negativa da parte dell’Inter. Questo porta il centrocampista ad una squalifica quasi certa anche se non dovrebbe essere eccessivamente lunga.

Sempre secondo il legale, per Calhanoglu si prospettano un massimo di tre giornate di stop. In chiave Inter è sicuramente una tegola importante considerata l’importanza del giocatore, ma bisognerà anche capire le tempistiche delle decisioni della giustizia sportiva.

La Procura Federale, infatti, non ha ancora mosso le prime pedine e quindi si dovrà aspettare qualche settimana prima di avere un quadro più chiaro. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che Calhanoglu si avvicina sempre più alla squalifica per la questione ultras.

Inchiesta ultras, si attende la Procura Federale

L’inchiesta ultras in questo momento vive una fase di stallo. Si attendono le mosse della Procura Federale e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane anche in casa Inter. Ad oggi l’unica certezza sembra rappresentata dalla squalifica di Calhanoglu, ma su durata e tempi bisognerà attendere un po’.