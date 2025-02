Grande colpo dell’Inter, a Milano per le visite: “Fa la differenza”

I nerazzurri hanno praticamente definito un rinforzo destinato ad alzare il livello della squadra. E l’ultimo annuncio esalta ancora i tifosi

Acquisti mirati e di qualità. È questa la linea tenuta dall’Inter con l’arrivo di Oaktree. La proprietà americana, forse un po’ a sorpresa, ha deciso di mantenere una strategia ben precisa anche per quanto riguarda le entrate e non ci sono mai state eccezioni. La volontà è quella di riuscire a svecchiare la rosa a disposizione di Inzaghi e per farlo si sta puntando sin da subito su calciatori giovani e di prospettiva.

L’esempio più evidente è sicuramente Zalewski. Il polacco è arrivato da poco e si è subito messo in mostra con un assist decisivo. Ma il lavoro di Marotta e Ausilio non si è assolutamente fermato all’ex Roma. C’è un altro colpo che è praticamente chiuso e a breve il giocatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche e legarsi ai nerazzurri.

Calciomercato Inter: le cifre dell’operazione

L’Inter è ormai la prossima squadra di Sucic. Nonostante il forte interessamento di diversi club, il centrocampista croato ha mantenuto la parola e nelle prossime settimane è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e firmare con la squadra nerazzurra un contratto quinquennale. Parliamo di una operazione da 14 milioni più bonus e un 10% dalla rivendita destinato alla Dinamo Zagabria. Il centrocampista sarà a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club.

Sucic-Inter: un jolly per Inzaghi

L’arrivo di Sucic è passato un po’ in sordina per tutti, ma non sicuramente per chi lo ha scoperto. Intercettato dai microfoni di Sportitalia, Jarikovic, uno dei primi allenatori del croato, ne ha tessuto le lodi parlando di un vero e proprio jolly a disposizione di Simone Inzaghi.

“A quel livello può fare la differenza – il pensiero del tecnico – è un giocatore che può ricoprire più ruoli. Ha la possibilità di giocare sia play che mezz’ala senza abbassare il rendimento e durante le partite è arrivato anche a percorrere qualcosa come 13 chilometri“. Insomma, un rinforzo destinato a dare una mano importante alla squadra.

Sicuramente ora la priorità di Sucic è quella di riuscire a smaltire il prima possibile il problema fisico e poi tornare a disposizione di Cannavaro. L’Inter fa parte del futuro e solo a giugno diventerà realtà.

Sucic convocato per il Mondiale per Club?

L’obiettivo di Sucic è sicuramente quello di proseguire il percorso di crescita e magari essere convocato a giugno per il Mondiale per Club da Simone Inzaghi. Ma questo dipenderà molto dalle prestazioni che il calciatore metterà in campo da qui fino al termine della stagione.