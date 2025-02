Ha firmato un quinquennale, Ausilio al telefono: “Sei dell’Inter”

I nerazzurri sono stati assoluti protagonisti negli ultimi giorni di calciomercato in entrata. E uno dei colpi è stato definito proprio in extremis

L’Inter sul mercato si muove esclusivamente per portare i giocatori giusti per la causa. Lo abbiamo visto con Zalewski, arrivato nella giornata di sabato e domenica già decisivo nel derby con l’assist. Ausilio e Marotta non avevano bisogno di fare tantissime cose in questa sessione, ma negli ultimi giorni si sono presi la scena con due rinforzi destinati a dare una mano molto importante allo stesso club.

Zalewski ha aperto le danze e subito dopo è stato chiuso un colpo di prospettiva. Si è mosso Ausilio in prima persona a dare il benvenuto al nuovo rinforzo attraverso una telefonata. Ora nelle prossime ore è atteso in Italia per le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con il club nerazzurro.

🗣#Zalewski si presenta: “L’Inter è una delle squadre più forti del mondo, spero di aiutare i miei compagni a raggiungere i loro obiettivi perché da oggi sono anche i miei. L’esordio nel derby è stata una bellissima emozione. Siamo stati bravi a crederci fino in fondo” pic.twitter.com/HZlj3SkNht — Interlive (@interliveit) February 4, 2025

Calciomercato Inter: firma un quinquennale

L’Inter ha chiuso il colpo sborsando una cifra di 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Sucic nei prossimi giorni sbarcherà a Milano per le visite mediche e firmare il quinquennale da poco più di un milione. Una cifra importante per il croato e classe 2003, ma i nerazzurri ci puntano molto sul centrocampista, destinato in futuro a diventare l’erede di Frattesi.

Mercato Inter: Sucic strappato alla concorrenza

È stata una lunga trattativa quella tra Inter e Dinamo Zagabria. Il giocatore da tempo aveva scelto la destinazione nerazzurra, ma l’operazione ha avuto bisogno di tempo e rischiato anche di saltare visto l’inserimento negli ultimi giorni di diversi club. In particolare, come riportato da Tuttosport, Como e Juventus avevano fatto un tentativo con i croati per strappare il centrocampista alla coppia Marotta-Ausilio.

Il classe 2003, però, ha voluto sempre rispettare la parola data attendendo pazientemente l‘accordo tra Inter e Dinamo Zagabria e rigettando tutte le proposte arrivate negli ultimi giorni. Una volontà forte che è stata premiata visto che negli ultimi giorni finalmente si è arrivati alla fumata bianca.

Il trasferimento, comunque, non sarà immediato. Il centrocampista è alle prese con il recupero dalla frattura del metatarso e questo ha portato l’Inter a lasciarlo in prestito in Croazia fino al termine della stagione.

Sucic atteso a Milano a giugno

L’intenzione dell’Inter è quello di portare in nerazzurro Sucic solamente al Mondiale per Club. Quindi si può dire che l’avventura in nerazzurro del classe 2003 prenderà il via nel mese di giugno.