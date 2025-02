La dirigenza dell’Inter se ne è innamorata, assalto al goleador italiano

Marotta sarebbe pronto ad andare su un attaccante da urlo per la prossima estate: la punta italiana adesso è la priorità

In campionato è arrivata una sconfitta che mancava da mesi, un segnale di cedimento che a Simone Inzaghi non ha fatto minimamente piacere. “Hanno meritato la vittoria”, ha detto a fine gara il tecnico piacentino dopo il 3-0 incassato dalla Fiorentina.

Una situazione inattesa per una corazzata nerazzurra che, adesso, deve rimboccarsi le maniche per evitare di perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista. Dal presente al futuro prossimo, quello che parla di calciomercato durante un’estate che promette di essere rovente. L’Inter cambierà molto in difesa ma, soprattutto, nel reparto avanzato. Un attacco che, è ormai palese, saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, ambedue in scadenza il prossimo 30 giugno.

E non è affatto escluso che vada rivalutata la posizione di Taremi, al suo primo anno a Milano nel quale sta deludendo il più delle volte. Ad ogni modo c’è un nome in particolare, rigorosamente italiano, che Marotta avrebbe cerchiato in rosso tra le prossime entrate: un colpo da urlo in Serie A.

Bomber italiano per Inzaghi: è lui la priorità

Un’alternativa di peso a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, nella stagione 2025/26, potrebbe essere rappresentata da Moise Kean. Almeno questo il pensiero e la speranza di Marotta e Ausilio.

La punta di Vercelli è arrivata a Firenze la scorsa estate per appena 13 milioni, dalla Juventus. Un vero e proprio affare visto il rendimento di Kean che, al momento, è il secondo miglior marcatore della Serie A dietro a Retegui.

Un inizio di stagione strepitoso quello del 24enne azzurro che si è preso la scena, potrebbe farlo anche con la Nazionale di Spalletti. E magari anche con l’Inter. Non è da escludere che, la prossima estate, Marotta possa pianificare l’assalto al gioiello di Commisso con una proposta importante.

Un investimento che accontenterebbe pure Oaktree, dal momento che la proprietà sta spingendo per calciatori giovani e possibilmente italiani. Kean rispecchia alla perfezione l’identikit imposto e, a questo punto, l’idea di una prima proposta starebbe già prendendo forma in casa nerazzurra.

Kean-Inter, occhio allo scambio

La suggestione dell’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare le pretese viola e avvicinare Kean al suo approdo a Milano. 19 reti e 2 assist in 28 presenze complessive, tra campionato e coppe.

Numeri davvero impressionanti quelli di Kean che la Fiorentina non sembra intenzionata a cedere a cuor leggero, se non davanti ad una grande offerta. Non meno di 35 milioni la richiesta. E così Marotta potrebbe provare a inserire nell’affare il cartellino di Kristjan Asllani, che ha da tempo le valigie in mano ed è pronto a lasciare l’Inter.

Per Inzaghi non è una priorità, la dirigenza di Viale della Liberazione lo valuta intorno ai 20 milioni e alla Fiorentina non è affatto escluso che possa piacere un profilo, in mediana, con le qualità dell’albanese.

A questo punto sembra tutto più chiaro anche dal punto di vista economico. Asllani guadagna 800mila euro a stagione, decisamente più alto l’ingaggio di Moise Kean che a Firenze percepisce uno stipendio da 2,2 milioni all’anno.

Non un problema per l’Inter che se dovesse decidere di salutare Taremi, riuscirebbe anche a liberarsi dal vincolo dei 3 milioni garantiti alla punta iraniana. L’incastro perfetto, con Kean come portata principale della prossima sessione estiva di calciomercato.