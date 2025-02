Asllani pedina di scambio, l’Inter tenta il super colpo in Serie A

Il nazionale albanese potrebbe rientrare in un’operazione al termine della stagione: scambio in Serie A, Marotta prepara un grande colpo

Il futuro dell’Inter passerà dai prossimi impegni in campo. Dopo il clamoroso ko contro la Fiorentina nel recupero, un inspiegabile 3-0 all’Artemio Franchi, i nerazzurri rischiano adesso di perdere terreno dal Napoli capolista.

Un’eventualità che nessuno in Viale della Liberazione si sarebbe aspettato di vivere. Ma le chances Scudetto restano elevate, ecco perché il mese di febbraio rimane cruciale per i ragazzi di Inzaghi, in attesa dello scontro diretto contro la squadra di Conte il prossimo 2 marzo. Nel frattempo il pensiero dei vertici nerazzurri è già rivolto alla prossima sessione di calciomercato.

Un’estate bollente attende l’Inter, indipendentemente da come finirà l’annata. Perché i cambiamenti saranno tanti ed uno di questi potrebbe riguardare il centrocampo. Si parla da tempo, infatti, della possibilità che Kristjan Asllani possa salutare per giocare con continuità altrove. E, in tal senso, è spuntata una clamorosa idea di scambio in Serie A.

Addio Inter, Asllani nello scambio col bomber

In più di un’occasione Simone Inzaghi ha dimostrato di non avere troppa fiducia nel nazionale albanese, rimasto spesso e volentieri in panchina, subentrato il più delle volte a gara in corso. Ecco perché l’ex Empoli ha già le valigie in mano.

Il contratto di Asllani con l’Inter ha la scadenza fissata al 30 giugno 2028, avendo il giocatore firmato il rinnovo lo scorso settembre. Arrivato dall’Empoli nel luglio 2022 con grande aspettative, il giocatore è costato alla società di Viale della Liberazione oltre 15 milioni di euro: adesso potrebbe dire addio rimanendo comunque in Serie A, c‘è un’idea suggestiva che porterebbe allo scambio con un obiettivo importante per Marotta.

Si parla di Santiago Castro, attaccante del Bologna che per parecchi versi – sia tecnicamente che dal punto di vista tattico – ricorda molto Lautaro Martinez in campo. Il 20enne di Buenos Aires potrebbe rientrare nella rivoluzione che, inevitabilmente, subirà il reparto avanzato di Inzaghi. Con Correa e Arnautovic via a parametro zero e la permanenza di Taremi in forte discussione, Castro rappresenterebbe la prima scelta dopo Lautaro e Thuram,

Scambio Asllani-Castro: i dettagli dell’affare

Il Bologna al termine della stagione potrebbe perdere Ferguson, richiestissimo da diversi club e che piace molto pure all’Inter. Ecco perché uno come Asllani farebbe decisamente al caso di mister Italiano.

L’albanese, il cui cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, percepisce attualmente uno stipendio da 800mila euro a stagione, in linea col monte ingaggi dei felsinei. D’altro canto per Castro la dirigenza del Bologna chiede da tempo non meno di 30 milioni di euro: uno scambio tra le parti porterebbe, almeno nelle intenzioni del club emiliano, ad un conguaglio oltre al cartellino di Asllani.

Lo stipendio di Castro per l’Inter non sarebbe affatto un problema: a Bologna guadagna 500mila euro a stagione, in nerazzurro tale cifra potrebbe venire facilmente triplicata. Insomma una suggestiva idea di scambio che nei prossimi mesi potrebbe prendere forma, accontentando tutti. L’Inter non si toglie dalla testa Castro, quello che potrebbe essere il bomber del futuro per Inzaghi.