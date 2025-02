Firma con l’Inter, ma può subito partire: un giovane attaccante finisce nello scambio

L’Inter è pronta a chiudere un’operazione importante per un giovane in attacco: occhio, però, a uno scambio immediato

Quando si parla di una società importante come l’Inter, non si può pensare solo al presente, ma bisogna guardare anche al futuro. L’input dato da Oaktree negli ultimi mesi è ben chiaro e prevede che gli investimenti si limitino soprattutto a talenti che potrebbero portare importanti risultati in futuro.

Allo stesso tempo, l’obiettivo è anche abbassare notevolmente il monte ingaggi e valorizzare i giovani che sono già in casa. Uno di questi sta stupendo in questa stagione, tanto da trascinare l’Inter in Youth League. Si tratta di Matteo Spinaccè, giovanissimo bomber della Primavera che ieri ha segnato una doppietta contro il Lille, riuscendo a realizzare anche un gol stupendo di tacco.

La sua situazione con il club ha allarmato i nerazzurri nelle ultime settimane, dato che il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. Diversi club italiani ed esteri l’avevano inserito nella loro lista, ma ora saranno costretti a guardare altrove. Spinaccè, infatti, è sempre più vicino al rinnovo di contratto per diverse stagioni. Il bomber verrà blindato, ma poi bisognerà strutturare al meglio il suo percorso di crescita per i prossimi anni.

Spinaccè resta dell’Inter, ma potrebbe comunque partire

L’obiettivo del ragazzo, come di tutta l’Inter, è sicuramente imporsi sempre di più da qui a fine stagione, proseguendo a segnare con continuità e migliorando sotto porta e nei difetti finora mostrati sotto il profilo del gioco. A fine anno, però, bisognerà capire quale sarà il futuro dell’attaccante, con l’Inter che non vuole assolutamente perdere il controllo del suo cartellino.

Per questo, i nerazzurri potrebbero non farlo muovere da Milano e lasciarlo almeno per un anno nella nuova Under 23 che sta nascendo, mettendo alla prova le sue capacità tra i professionisti. Attenzione, però, anche alla possibilità che Spinaccè decida di fare un passo un po’ più importante e mettersi alla prova in prestito anche in Serie B.

Infine, un’ultima chance è l’inserimento in uno scambio più ampio. L’Inter continua a tenere d’occhio con grande attenzione le evoluzioni per il futuro di Samuele Ricci e per convincere il Torino potrebbe inserire una serie di talenti che potrebbero attirare i granata. Sul centrocampista c’è anche il pressing del Milan.