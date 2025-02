Grave infortunio e stop lungo: torna prima del Mondiale

Lo stop sarà lungo, ma c’è ottimismo rispetto al futuro prossimo: ecco quando il ragazzo potrebbe vestire nerazzurro

Oltre a Nicola Zalewski, preso in prestito dalla Roma (con diritto di riscatto), l’Inter ha chiuso anche l’ingaggio di Petar Sucic, centrocampista ventunenne croato. Il ragazzo, che ha già svolto le visite mediche a Milano e l’altro ieri ha assistito a Inter-Fiorentina, continuerà però a essere un tesserato della Dinamo Zagabria fino a giugno 2025.

All’Inter non poteva comunque essere utile, dato che è infortunato e che non dovrebbe recuperare prima di aprile inoltrato. In Croazia, pensano addirittura che il suo rientro debba essere fissato a fine stagione. In pratica, potrebbe essere utile poco prima dell’inizio del Mondiale per Club. In patria tutti lo considerano una promessa: una mezzala adattabile a regista, un po’ Modric, un po’ Kovacic e un po’ Brozovic. Dunque, un tuttofare, che potrebbe entrare in rosa come vice Calhanoglu o alternativa a Barella (qualora Frattesi dovesse uscire a giugno).

Già sappiamo che il ragazzo vestirà la maglia nerazzurra già al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Nato a Livno, in Bosnia Erzegovina, Sucic si è preso il ruolo di regista nella Dinamo Zagabria allenata da Sergej Jakirovic, mentre non ha ancora giocato con il nuovo allenatore Fabio Cannavaro. Si è infortunato infatti a fine novembre 2024 ed è fermo da allora. Avendo subito una frattura del metatarso, dovrebbe rientrare solo a primavera inoltrata.

L’utilità di Sucic nell’Inter: il ventunenne arriva a giugno dopo il lunghissimo stop

L’Inter lo ha dunque lasciato in Croazia, per farlo recuperare in un ambiente più familiare. Poi, a giugno, il ragazzo dovrà dimostrare di essere in forma e di poter giocare in nerazzurro. L’idea, non così celata, è che il giovane croato possa agire da regista e proporsi come un nuovo Marcelo Brozovic. Di conseguenza finisce in discussione la possibile permanenza di Asllani. A meno che l’Inter non abbia già in testa di cedere Hakan Calhanoglu.

Il turco è sempre una garanzia per l’Inter, anche se quant’anno è stato parecchio fermo per infortunio. Pensare però di affidare ad Asllani il ruolo di erede dell’ex Milan in regia è complicato… Ed è anche poco verosimile che la dirigenza stia pensando a lanciare il giovane croato subito come titolare. Sì, Sucic ha talento e personalità, come ha dimostrato con il bellissimo goal segnato in Champions contro il Monaco, ma va prima adattato al calcio italiano.

In teoria è più una giovane riserva da far crescere senza particolare ansia. Uno che può essere utile in più ruoli. Anche come mezzala. Intanto, il primo vero contatto di Petar Sucic con l’Inter sembra essere andato bene: le visite mediche non hanno evidenziato problemi. Resta tuttavia da capire in che condizioni tornerà in campo dopo uno stop di tanti mesi.

Anche Carboni punta al Mondiale?

Bisognerà aspettare giugno anche per capire se il costo pagato alla Dinamo Zagabria (14 milioni più 2,5 milioni di bonus e 10% sulla plusvalenza) si rivelerà giusto o esagerato. La spesa, per un ragazzo così giovane, non è affatto piccola…

Sucic sarà dunque aggregato alla squadra nerazzurra a giugno e giocherà già il Mondiale per Club. Non è sicuro che farà lo stesso Valentin Carboni, appena tornato dal prestito al Marsiglia di De Zerbi. Ieri, l’Inter ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Olympique Marsiglia per la risoluzione anticipata del prestito del giovane argentino.

Carboni continuerà il suo percorso di ripresa dall’infortunio al legamento crociato anteriore con lo staff dell’Inter. Con quale obiettivo? Forse con quello di essere disponibile per il Mondiale per Club, quando la squadra perderà Correa e Arnautovic, destinati a uscire come free-agent.