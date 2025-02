Calhanoglu ha un piede fuori dall’Inter: ecco cosa sta succedendo

Il centrocampista turco potrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione: l’indiscrezione spaventa i tifosi, svolta inaspettata

Sembra passata una vita ma in realtà sono trascorsi appena tre anni e mezzi dal suo approdo, a zero, all’Inter. Hakan Calhanoglu si è subito fatto amare dal tifo nerazzurro. In campo e non solo.

Una crescita costante che lo ha portato al centro del progetto e a essere uno dei centrocampisti più completi e forti al mondo. E così la piazza si è ritrovata ad amare un ex nemico, ora capace di infiammare le sue giocate settimana dopo settimana.

Ma Hakan Calhanoglu potrebbe presto ritrovarsi al centro di un clamoroso affare di mercato che potrebbe portarlo lontano da Appiano Gentile. Già nel recente passato si era parlato di come, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, il 31enne di Mannheim potesse effettivamente cedere alle lusinghe di diversi top club.

Calhanoglu via in estate: lo scenario è clamoroso

Ne avevamo già parlato lo scorso 11 febbraio e oggi arriva una conferma, dalla Spagna, all’esclusiva di Interlive.it: Oaktree ha già fissato il prezzo per la cessione di Hakan Calhanoglu.

A parlarne è ‘Todofichajes.com’, quotidiano iberico che sostiene come nei piani dell’Inter – davanti alla proposta giusta – potrebbe esservi proprio la partenza del turco. Un’idea, una suggestione che si realizzerebbe per poi rinforzare il resto della squadra, ritrovandosi un tesoretto da reinvestire durante il prossimo calciomercato estivo. 40 milioni di euro e Marotta ci penserebbe, contando che Calhanoglu è arrivato all’Inter a parametro zero dopo l’esperienza milanista e rappresenterebbe una plusvalenza apprezzatissima da Oaktree.

Senza contare, poi, come i 6,5 milioni di euro a stagione percepiti da Hakan (il terzo più pagato dietro solo Lautaro e Barella) pesino e non poco sul monte ingaggi nerazzurro: l’addio, insomma, avrebbe diversi risvolti positivi. Il portale spagnolo sostiene come il club maggiormente interessato resti il Bayern Monaco, convinto dalle qualità di Calhanoglu e dalla sua capacità in mezzo al campo di creare gioco.

Addio Calhanoglu: il piano dell’Inter

Nel recente passato anche Manchester City e Galatasaray si sono interessate a lui ma – ora come ora – i bavaresi si ritroverebbero in pole position, avendo già provato a riportarlo in Germania nell’estate 2024.

Calhanoglu rientrerebbe in una rivoluzione che, in mediana, coinvolgerà inevitabilmente pure Kristjan Asllani, che non ha più convinto Inzaghi e pronto ad una nuova sfida lontano dai colori nerazzurri. Chi vivrà vedrà, insomma. Ma pur non essendo nell’elenco dei cedibili il turco potrebbe essere il sacrificato per poi fare mercato e magari rinforzare la rosa, svecchiandola in reparti come la difesa che cominciano a mostrare i segni del tempo.

In questa stagione Calhanoglu ha collezionato 24 presenze complessive tra campionato e coppe, con 6 gol e 2 assist vincenti all’attivo. Numeri importanti, per l’Inter e soprattutto per Simone Inzaghi che mai si priverebbe di Hakan: il mercato, però, può tornare a stupire. Con buona pace dei tifosi nerazzurri.