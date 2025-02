Inzaghi via dall’Inter, confermata l’anticipazione: un titolarissimo può seguirlo

Vigilia del big match contro la Juventus condizionata dai rumors sul possibile addio di Simone Inzaghi all’Inter. C’è un top club sulle tracce del tecnico nerazzurro

Da novembre, l’Inter non aveva una settimana libera dagli impegni di coppa per preparare la successiva sfida di campionato. E’ capitata proprio a ridosso della sfida contro la Juventus di domenica prossima che mette in palio punti importantissima per la vetta della classifica e la zona Champions.

L’Inter ci arriva in fiducia dopo la vittoria con la Fiorentina che ha permesso ai nerazzurri di accorciare le distanze e portarsi a -1 dal Napoli capolista, atteso a sua volta dall’impegnativa trasferta all’Olimpico contro la Lazio. Oltre ai dubbi sulla presenza di Thuram, uscito acciaccato dal match con i viola, hanno contribuito a rendere meno sereno l’avvicinamento dei nerazzurri alla sfida con la Juventus anche i rumors su un possibile addio di Simone Inzaghi a fine stagione.

Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi qualora i nerazzurri concludessero la stagione senza vittorie, scenario che può indurre lo stesso Inzaghi a compiere un passo indietro per tentare un’esperienza all’estero anche con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale fissata al 2026.

C’è un top club su Inzaghi, la possibile destinazione in caso di addio all’Inter

Come vi abbiamo anticipato in esclusiva lunedì scorso, c’è il Tottenham su Simone Inzaghi. E’ stata una stagione da dimenticare, finora, per gli Spurs, quattordicesimi in classifica a Premier League con 27 punti in 24 giornate ed eliminati sia in FA Cup (dall’Aston Villa) che in Carabao Cup, competizione nella quale il cammino di Son e compagni si è interrotto in semifinale contro il Liverpool.

Risultati che hanno pesantemente messo in discussione la posizione dell’allenatore Ange Postecoglou, atteso con i suoi dalla sfida di domenica prossima contro l’altra delusione della Premier League, il Manchester United. Con un ulteriore ko, la dirigenza del club londinese potrebbe optare anche per un cambio in corsa in vista dell’arrivo di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Tra i candidati alla panchina del Tottenham c’è anche Simone Inzaghi, come rivelato in esclusiva da Interlive.it e confermato da più fonti inglesi. In particolare, a spingere per l’arrivo dell’allenatore interista è Fabio Paratici, rimasto consulente degli Spurs dopo la squalifica di 30 mesi dovuta al coinvolgimento nel caso plusvalenze-Juventus. Per convincere Inzaghi, il Tottenham potrebbe puntare su contratto molto ricco e pieni poteri sul mercato per l’allenatore.

Proprio le strategie di mercato potrebbero essere un altro aspetto in grado di condizionare la permanenza di Inzaghi all’Inter. E’ da valutare, infatti, il gradimento del tecnico nei confronti del nuovo corso di OakTree che prevede, prevalentemente, investimenti su calciatori giovani e di talento come nel caso di Petar Sucic e non su più solo su profili con costi di cartellino e ingaggio elevati.

A proposito di mercato, il Tottenham, dopo l’addio di Kane, deve ancora ingaggiare un centravanti di peso che possa trascinare, con i suoi gol, il reparto offensivo. In cima alla lista dei dirigenti degli Spurs c’è il nome di Marcus Thuram, attaccante che gli Spurs seguivano già dai tempi del Borussia Monchengladbach. L’Inter lo valuta almeno 80 milioni, cifra che non rappresenta un ostacolo insormontabile per un top club di Premier League come quello londinese.