Inter pronta a sacrificare il gioiello per il grande bomber: che scambio

Inter a caccia del grande colpo in attacco: il bomber può arrivare con un sacrificio, ecco chi è pronto a cedere la dirigenza nerazzurra

Il calciomercato era e rimane un tema centrale in casa Inter, a maggior ragione dopo che nel mese di gennaio la dirigenza nerazzurra ha deciso di fare poco o nulla, dedicandosi già alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione.

E a tal proposito sembrano parecchi i cambiamenti che l’Inter affronterà durante la sessione estiva di mercato. A partire dalla difesa, reparto da svecchiare: diversi uomini di Inzaghi potrebbero venire rimpiazzati. Tra questi non dovrebbe figurare de Vrij, imprescindibile nello scacchiere del tecnico piacentino e per il quale si lavora da settimane al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Occhio soprattutto all’attacco, dove sono certi gli addii a zero di Correa e Arnautovic. In attesa poi di scoprire se Taremi verrà o meno confermato, c’è un nome in particolare che sta scaldando il cuore della dirigenza di Viale della Liberazione e che porterebbe tanti gol all’attacco dei campioni d’Italia in carica. Fari puntati in Serie A: si pensa ad un’operazione davvero clamorosa.

Super colpo in attacco: Marotta pesca in Serie A

Caccia al bomber. Un tema caldissimo per Beppe Marotta e Piero Ausilio che sembrerebbero, tuttavia, avere soprattutto un nome in mente per potenziare l’attacco di Simone Inzaghi: si tratta di Moise Kean.

A segno nel recente recupero tra Fiorentina e Inter, l’ex Juventus ha dimostrato una crescita impressionante alla corte di Palladino. Kean sta facendo benissimo, con 19 gol e 2 assist vincenti in 28 apparizioni totali tra campionato e coppe. Numeri che ingolosiscono l’Inter ma anche Rocco Commisso, che Kean lo ha pagato appena 13 milioni la scorsa estate e che già un anno dopo potrebbe portare una ricca plusvalenza alle casse della Fiorentina.

L’ex bianconero al centro dell’attenzione per l’anno prossimo, in quanto considerato la pedina ideale per il calcio di Inzaghi. Kean, d’altro canto, continua a segnare a raffica ed è pronto a prendersi la scena anche con la Nazionale di Spalletti. A Firenze guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione ed il suo cartellino, ad oggi, viene stimato in circa 30 milioni.

Kean-Inter, ecco chi potrebbe finire alla Fiorentina

Per tale ragione la dirigenza interista potrebbe pensare ad un sacrificio, pur di mettere le mani su Kean. Uno scambio che, forse, accontenterebbe la Fiorentina dando modo ai vertici di Viale della Liberazione di non spendere troppo per il cartellino.

Una suggestione che potrebbe diventare qualcosa di più nel corso dei prossimi mesi, quella che riguarda la possibilità di inserire Francesco Pio Esposito nel potenziale affare. La giovane punta nerazzurra sta facendo ottime cose in prestito in Serie B, con la maglia dello Spezia. Il 19enne di Castellammare di Stabia ha segnato 12 gol e fornito 1 assist in 23 presenze tra campionato cadetto e Coppa Italia: numeri che hanno impressionato anche la dirigenza gigliata, che segue con interesse il ragazzo.

Il club di Oaktree potrebbe, quindi, portare avanti il sacrificio del giovane bomber per garantirsi un attaccante pronto, tra i più prolifici e decisivi della Serie A e ancora nel fiore degli anni. Kean, a 24 anni, sarebbe l’investimento giusto sia dal punto di vista tattico che per la nuova politica di Oaktree sui giovani.