Penalizzazione e maxi squalifiche: Procura chiude indagine, cosa succede all’Inter

La vicenda riguardante gli ultra sembra essere ormai entrata nel vivo. La Procura federale ha chiuso le indagini e presto si arriverà alle sanzioni

Un nuovo capitolo riguardante l’inchiesta ultras sta per aprirsi. Mentre l’inchiesta giudiziaria va avanti soprattutto per i leader del tifo interista e milanista, c’è grande attesa per conoscere le decisioni da parte della giustizia sportiva nei confronti dei tesserati coinvolti in questa vicenda. Sappiamo che l’Inter ha diversi giocatori finiti nel mirino della Procura FIGC e la chiusura del fascicolo rappresenta un primo passo per arrivare a decisioni definitive.

Secondo le ultime informazioni, già nel mese di marzo potrebbero arrivare i primi deferimenti e subito dopo si procederà con archiviazioni o squalifiche. L’Inter in questo momento resta alla finestra nella speranza di non dover fare i conti con sanzioni molto dure.

Cosa rischiano Milan e Inter

Per Milan e Inter non c’è un rischio di penalizzazione in classifica. Il club nerazzurro ha sempre sconsigliato, nonostante ci siano stati dei rapporti diretti anche con vertici societari, di uscire con i capi ultras e di avere contatti diretti e continui. Per questo motivo si potrebbe arrivare solo ad una multa salata.

Da Calhanoglu a Inzaghi, possibile squalifica

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la situazione dei singoli tesserati. I contatti ci sono stati e per questo motivo è avvenuta una violazione delle regole. Da qui il rischio di una sanzione molto dura per alcuni giocatori come per esempio Calhanoglu. Il turco in più di un’occasione ha ammesso di aver avuto degli incontri con Ferdico, da qui il pericolo di una squalifica che può arrivare anche fino a 3 giornate.

💥Inzaghi: “Quando succede qualcosa per noi se ne parla giorni e giorni nelle trasmissioni e la testimonianza l’abbiamo avuta lunedì. Per noi c’è un trattamento diverso, mi viene in mente Leverkusen dove ci venne assegnato un corner contro al 90′ su fuorigioco…”#JuveInter pic.twitter.com/z23huMO1P4 — Interlive (@interliveit) February 15, 2025

Da capire la posizione di Inzaghi e Marotta. Il presidente nerazzurro viaggia verso un deferimento mentre il tecnico potrebbe essere sanzionato con una piccola squalifica, anche perché i contatti sono stati davvero minimi. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

L’Inter aspetta e spera di poter riuscire ad evitare una sanzione importante. Naturalmente c’è la consapevolezza che le squalifiche arriveranno, ma non è chiara ancora la loro entità.