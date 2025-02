Via Calhanoglu e sostituto da sogno, l’Inter pensa al colpo dell’anno

L’addio del centrocampista turco è una possibilità e Marotta pensa già al sostituto: nome da urlo al posto di Calhanoglu

Il 2 marzo si avvicina, il giorno della verità, lo spartiacque per la stagione dell’Inter. Il duello con il Napoli di Antonio Conte potrebbe, in qualche modo, risolversi tra meno di due settimane.

Intanto in casa nerazzurra tiene banco anche il calciomercato, un tema caldo che nel mese di gennaio – viste anche le poche occasioni per investire in ottica entrate – non ha fatto impazzire i tifosi. Uno scenario che difficilmente verrà riproposto in estate, quando Marotta e Ausilio rivoluzioneranno la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Proprio così: si cambierà tanto.

Tra i nomi che potrebbero dire addio al club meneghino, in nome di un’offerta importante che arricchirebbe le casse nerazzurra, vi è Hakan Calhanoglu. Già nell’estate 2024 il Bayern Monaco aveva sondato il terreno per il talento turco, considerato il perfetto innesto per dare qualità al centrocampo della squadra oggi allenata da Vincent Kompany. Un tema destinato a tornare d’attualità.

Post Calhanoglu: nome clamoroso per l’estate

Calhanoglu potrebbe essere ceduto davanti ad una proposta da almeno 45-50 milioni di euro possa dire addio all’Inter. Nonostante un contratto fino al 2027 ed un fortissimo legame con la tifoseria nerazzurra.

A tal proposito, se la partenza dell’ex milanista dovesse tramutarsi in realtà, Marotta avrebbe già in canna un colpo a dir poco clamoroso. Si tratta di Frenkie de Jong, gioiello olandese che a Barcellona ha vissuto alti e bassi e che potrebbe finire per salutare la squadra di Flick in estate. 27 anni ed in scadenza il 30 giugno 2026 con il club di Laporta, de Jong rappresenterebbe il meglio che ha da offrire in questo momento il mercato in quel ruolo.

Un calciatore dalle enormi qualità, non sempre venute a galla con la squadra blaugrana, per il quale Joan Laporta – in mancanza di un rinnovo – ad un anno dalla scadenza potrebbe chiedere circa 30 milioni di euro. Una cifra irrisoria se si valutano le doti del centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Ajax che, da anni, è nell’elite del calcio europeo.

Inter, sogno de Jong? C’è un grosso ostacolo

De Jong, nel luglio 2019, è costato ben 86 milioni di euro alla dirigenza del Barcellona. Oggi, l’idea di privarsene per fare cassa ed evitare un clamoroso addio a zero tra un anno e mezzo, è una possibilità concreta.

In quella che sembrerebbe poter essere la sua ultima stagione con il Barcellona, il classe 1997 ha collezionato 23 presenze con 2 gol ed 1 assist vincente. Il nodo per la sua partenza – e l’eventuale approdo ad Appiano Gentile – non è rappresentato tanto dai costi del cartellino quanto da quelli legati al suo stipendio. Perché de Jong a Barcellona è pagatissimo, il più pagato – per distacco – nella rosa di Flick.

18 milioni di euro a stagione sono un’enormità, fuori portata per l’Inter di Oaktree che, pur riconoscendo nell’olandese una delle stelle del calcio mondiale, non potrebbe permettersi un ingaggio del genere. Si parla del doppio di Lautaro Martinez, poco meno del triplo di quanto percepito da Calhanoglu…