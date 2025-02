Ha già convinto tutti, tornerà all’Inter per restare

In casa nerazzurra si prepara un ritorno in vista della prossima estate: il gioiello sembra aver convinto Marotta e Inzaghi

Una sconfitta che fa male, a maggior ragione dopo le tante occasioni sprecate. L’Inter esce clamorosamente con le ossa rotte dal Derby d’Italia che vede, a sorpresa, trionfare la Juventus in una serata nella quale la buona sorte ha evidentemente assistito più i ragazzi di Thiago Motta che i nerazzurri.

Adesso Genoa a San Siro e Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia, prima del tanto atteso match Scudetto – che si terrà il prossimo 2 marzo al ‘Diego Maradona’ – contro il Napoli dell’ex Antonio Conte. Due punti di ritardo dagli azzurri e un’annata che sembrerebbe poter prendere una piega tutt’altro che piacevole. C’è tempo per rimediare e l’imminente scontro diretto dirà molto del cammino di Lautaro e compagni.

Dal campo al calciomercato, con Marotta e Ausilio che hanno già in mente come e dove intervenire. L’Inter, nel mese di gennaio, ha fatto poco o nulla in entrata: tutto è focalizzato alla prossima stagione, con una rivoluzione quasi totale che comprenderebbe il ritorno di un calciatore ceduto nella finestra invernale.

Inter, ritorno da protagonista?

Il reparto che necessiterà maggiori accorgimenti durante i mesi estivi era e rimane la difesa. A maggior ragione se la situazione contrattuale di de Vrij dovesse rimanere in bilico come in queste ultime settimane.

Ecco che la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe intenzione di riportare a casa Tomas Palacios, difensore argentino che lo scorso gennaio ha lasciato l’Inter per giocare con maggior continuità. Ad accogliere il 21enne di General Pico è stato il Monza, una delle squadre che sta vivendo maggiori difficoltà dal punto di vista difensivo e che ha dato modo all’ex Talleres di giocare con maggiore continuità in queste ultime settimane.

L’Inter ha assistito al talento di Palacios da lontano, ma non troppo. 4 apparizioni in Serie A, 182′ in campo ed una sicurezza al centro della retroguardia brianzola che ha stupito tanto. È quindi destinato ad avere una nuova chance in maglia nerazzurra.

Palacios torna all’Inter: decisione presa

L’Inter ha investito 6,5 milioni di euro la scorsa estate per accogliere il centrale classe 2003 che con Simone Inzaghi – vista anche la folta concorrenza – ha finito per non giocare praticamente mai. E così il prestito in Brianza dopo soli sei mesi si è rivelata essere la scelta più azzeccata.

Un talento sul quale la dirigenza di Viale della Liberazione credeva e crede, al punto che Palacios farà sicuramente parte della batteria di centrali che comporrà l’Inter 2025/26. Un giocatore giovane e di talento, in piena linea con le direttive di Oaktree che ha intenzione di svecchiare la rosa di Inzaghi e valorizzarla a lungo termine senza impattare troppo sul monte ingaggi. Un fattore da non trascurare.

Palacios attualmente guadagna 600mila euro a stagione e rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2029 con l’Inter. Dopo il prestito al Monza, indipendentemente da come si chiuderà un’annata ad oggi sfortunata per i biancorossi, Palacios è destinato a tornare a Milano restando almeno per il Mondiale per Club.