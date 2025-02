L’ex Inter gela i nerazzurri: porta via Thuram con la clausola

Una clamorosa idea per l’estate, Marcus Thuram via dall’Inter grazie alla clausola rescissoria: ci pensa l’ex nerazzurro, assalto programmato

Genoa in campionato, poi la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Due impegni davanti all’Inter di Simone Inzaghi che è tuttavia proiettato all’appuntamento più atteso della stagione: il match Scudetto contro il Napoli, di scena il prossimo 2 marzo al ‘Diego Maradona’.

Il recente passo falso con la Juventus rischia di complicare non poco il percorso dei nerazzurri che – al di là delle vicende di campo – sono già concentrati in vista della stagione 2025/26. La dirigenza di Viale della Liberazione sta programmando le prossime mosse per rinforzare il gruppo allenato da Inzaghi: uno dei reparti che sarà maggiormente ritoccato è certamente l’attacco.

Un attacco che vedrà le partenze a zero di Correa e Arnautovic, forse anche quella di Taremi se dovesse arrivare una proposta convincente. Ma il colpo di scena più clamoroso potrebbe essere rappresentato da Marcus Thuram e dalla suggestiva ipotesi che lo vedrebbe, dopo appena due stagioni in maglia nerazzurra, lasciare l’Inter durante l’estate 2025. Il grande ex nerazzurro ha deciso di farsi avanti.

Thuram via con la clausola: l’ex tradisce l’Inter

È arrivato a zero nel luglio del 2023, nonostante la concorrenza più o meno convinta del Milan. Ma Marcus Thuram in testa ha sempre e solo avuto l’Inter. E adesso i nerazzurri si godono quello che numeri alla mano è tra i centravanti più forti e completi al mondo.

Già nel recente passato si è parlato di come Thuram fosse un obiettivo del PSG che, a maggior ragione nell’ottica di una cessione a titolo definitivo di Kolo Muani a fine stagione, potrebbe provare a puntare su un grande attaccante per la stagione 2025/26. L’ultima minaccia, però, non è rappresentata dal club di Al-Khelaifi bensì da un grande ex nerazzurro che a sorpresa potrebbe farsi avanti e tentare il tutto per tutto pur di portare Thuram in Spagna.

Si tratta di Diego Simeone, la cui priorità per l’estate rimane rinforzare l’attacco dell’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ hanno intenzione di spendere una cifra importante per accaparrarsi un centravanti che sia in grado di guidare l’attacco dell’Atletico da qui alle prossime stagioni. A questo punto, perché non proprio Thuram?

Simeone pazzo di Thuram: l’Inter ora trema

Il club di Cerezo sembrerebbe convinto dal provare a pagare la clausola rescissoria presente nell’attuale contratto firmato da Thuram con l’Inter.

Si parla di 85 milioni di euro, una cifra importante ma non poi troppo eccessiva viste le prestazioni e i numeri del figlio d’arte. L’Inter sembrerebbe voler provare a ritoccare l’ingaggio da 6 milioni a stagione, rimuovendo la clausola in un potenziale nuovo accordo tutto da raggiungere con l’entourage di Thuram.

Ma non è affatto scontato. Se le cose dovessero restare come sono al momento, il francese potrebbe davvero finire lontano da Appiano Gentile. Thuram in quella che rischia a questo punto di essere la sua ultima stagione in maglia nerazzurra ha segnato 14 reti con 8 assist in 33 presenze complessive tra campionato e coppe.