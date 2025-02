Inter, annunciato l’addio a fine stagione: “Decisione presa”

Il giocatore ha ormai compiuto la sua scelta. A svelare le prossime mosse è stato il diretto interessato attraverso una dichiarazione ufficiale

Il calciomercato non si ferma mai. Nonostante la sessione invernale si sia chiusa ormai da qualche settimana, i club sono al lavoro per la prossima stagione. L’obiettivo resta sempre il solito: individuare i giocatori giusti per alzare il livello della rosa e puntare ad avere una squadra competitiva sia tra i titolari che nelle riserve. Per farlo c’è bisogno anche dei rinforzi in scadenza. Si tratta di calciatori in grado di consentire al tecnico di avere una freccia in più al proprio arco senza spendere molto.

E un giocatore ha già annunciato la sua scelta. Al termine della stagione si libererà a zero dal proprio club e proverà a iniziare una nuova avventura con un obiettivo importante: quello di divertirsi. Per lui il calcio è questo e quindi sceglierà la squadra che gli consentirà di giocare e di stare bene.

Calciomercato Inter: possibile colpo a zero, l’annuncio

Marotta è un mago dei colpi a zero. In carriera ne ha messi a segno diversi e non è da escludere che possa riuscire anche in casa Inter a chiudere una operazione importante.

Il giocatore ha confermato che non rinnoverà il contratto e in viale della Liberazione questo nome non è mai stato perso di vista nonostante una richiesta di ingaggio importante.

David-Inter: la pista non è tramontata

In un’intervista a Onze Mondial Jonathan David ha confermato che da parte sua non c’è nessuna intenzione di rinnovare con il Lille. “Sarò libero a fine stagione – le parole del canadese – spero di giocare nei migliori club del mondo. Ma prima di tutto voglio divertirmi e non dimenticare mai che il calcio è soprattutto divertimenti. Ora penso a concludere al meglio la stagione e poi comunicherà la mia decisione“.

Parole molto chiare. Una volta terminata la sua avventura con il Lille sapremo dove andrà a giocare. Come raccolto dalla nostra redazione, l’Inter non ha assolutamente mollato la pista David. Il canadese piace nonostante le richieste economiche importanti e un nuovo tentativo lo sarà comunque fatto.

La Premier resta in pole position in questa corsa. Marotta e Ausilio, comunque, sono da tempo in contatto con il suo entourage e nelle prossime settimane si proverà a capire se l’operazione sarà fattibile oppure no.

Mercato Inter: l’ostacolo per David

Ad oggi l’ostacolo principale per David è rappresentato dalla sua richiesta economica. Se questa dovesse scendere leggermente, allora la fumata bianca sarà possibile. Altrimenti molto probabilmente la spunteranno i club di Premier.