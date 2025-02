Annuncio Gazzetta: un altro colpo a zero di Marotta

Il calciomercato nerazzurro è pronto ad entrare nel vivo. Possibile una operazione importante in via della Liberazione. Sono in corso le valutazioni

L‘Inter è già proiettata al calciomercato estivo. In via della Liberazione proseguono le valutazioni sui giocatori da consegnare a Inzaghi per alzare ancora di più la qualità della rosa. Come ben sappiamo, l’arrivo di Oaktree ha portato ad un cambio di strategia: niente più acquisti esosi oppure giocatori di una certa età. Si punterà sui giovani di prospettiva e di qualità, ma attenzione anche alla possibilità di un colpo a zero.

La Gazzetta dello Sport non esclude la possibilità di una operazione importante con un giocatore in scadenza. Su questo Marotta è sempre una sorta di mago e starebbe ragionando sin da ora sulla possibilità di andare a prendere un calciatore importante pagando solamente l’ingaggio. Naturalmente non è un affare semplice per diversi motivi, ma le valutazioni in viale della Liberazione sono in corso e presto saranno sciolti i dubbi.

Inter e il possibile colpo a zero

L’idea di un colpo a zero continua ad essere nella testa di Marotta. Il presidente nerazzurro in passato ci ha abituati a delle operazioni importanti e per questo motivo si sta lavorando in maniera molto intensa per capire se potrà essere messo a segno un affare simile. Per il momento sono in corso tutte le valutazioni del caso e poi bisognerà attendere anche l’ok di Oaktree prima di arrivare alla fumata bianca.

Rispuntano Tah e David

Sono due i nomi che l’Inter starebbe valutando per quanto riguarda il calciomercato degli svincolati a luglio. Stando alla Rosea, sulla lista di Marotta e Ausilio continuano ad essere presenti i profili di Tah e David. Giocatori che in parte rispetterebbero anche la linea di Oaktree, ma non sarà assolutamente semplice riuscire a chiudere una doppia operazione simile per diversi motivi.

Per il difensore, in scadenza con il Bayer Leverkusen, il Barcellona è sicuramente in nettissimo vantaggio e potrebbe chiudere il tutto già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda David, i contatti tra le parti ci sono stati e la volontà dei nerazzurri era anche quella di affondare il colpo. Ma le richieste dell’entourage del canadese sono molto alte e a questo punto una fumata bianca non è scontata.

Ricordiamo che da parte di Oaktree non c’è nessuna intenzione di fare eccezioni particolari. La volontà è quella di seguire la linea e quindi si prenderanno solamente i giocatori che rispettano alla perfezione la strategia del club nerazzurro.

Mercato Inter: Tah e David restano due obiettivi?

A prescindere dalla linea decisa da Oaktree, David e Tah restano due obiettivi di calciomercato da parte dell’Inter e vedremo se alla fine ci sarà l’affondo oppure si andrà su obiettivi differenti da questi due.