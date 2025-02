Chiesto lo sconto, l’Inter vuole chiudere subito il primo colpo dell’estate

Marotta apparecchia il primo affare per la stagione 2025/26: colpo con lo sconto, è la priorità dei nerazzurri

In primo piano in casa nerazzurra rimane il campo. Il calendario nerazzurro segna in rosso una data: il 1° marzo alle 18 l’Inter sarà ospite del Napoli del grande ex Antonio Conte, in una serata che rischia di decidere in un senso o nell’altro la corsa Scudetto.

Inter e Napoli, ad ogni modo, si giocheranno il tricolore fino alla fine in un’annata che ha visto grandi delusioni dalle rivali, come Milan e Juventus. Un discorso a due, dunque, in attesa che si passi a temi ancora più caldi come il calciomercato. Da questo punto di vista, la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di rinforzare pesantemente il gruppo in mano al tecnico di Piacenza.

Inzaghi attende due nuovi attaccanti, viste le partenze certe di Arnautovic e Correa e quella possibile di Taremi, che non ha convinto appieno. Anche in difesa, però, qualcosa si sta già muovendo. Ed in tal senso, in attesa di capire se de Vrij rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, la priorità resta un centrale giovane, in grado di affiancare Bastoni per le prossime stagioni.

Inter, affare in Serie A: c’è già la cifra

L’Inter vuole ripartire dalle certezze, dai giocatori che in questa stagione stanno dando un contributo costante alla causa e che per età rappresentano una scelta lungimirante e intelligente. Per tale motivo, c’è già un’idea come primo colpo nei mesi estivi.

Si tratta di Nicola Zalewski, laterale mancino classe 2002 scaricato dalla Roma nello scorso calciomercato invernale e che ad oggi è una delle armi in più di Inzaghi. Il 23enne sta dando prova di talento e abnegazione, finendo per essere già decisivo in diverse occasioni. Così, dal prestito oneroso costato 600mila euro lo scorso 1 febbraio, si passerà al riscatto.

Almeno queste le intenzione del club di Viale della Liberazione che vuole puntare su Zalewski, lo ritiene un elemento valido anche per il futuro e per il quale esiste già una cifra concordata con la Roma per la permanenza del giovane terzino di Tivoli a Milano. I capitolini chiedono 6,5 milioni di euro per il cartellino di Zalewski, l’Inter sta già puntando ad uno sconto.

Zalewski con lo sconto

Uno sconto che Marotta è pronto a richiedere alla dirigenza giallorossa, per limitare le uscite in vista dell’estate. 5 milioni di euro la cifra che il presidente dell’Inter ha in mente di offrire alla Roma per trattenere Zalewski ad Appiano Gentile.

Zalewski non è una priorità per la Roma che già a gennaio ha dato prova di voler guardare avanti, lasciando partire senza troppe pretese il giovane laterale. Nel derby ha dimostrato di essere decisivo, da qui ai mesi estivi Marotta proverà a chiudere per il riscatto del calciatore cresciuto nelle giovanili giallorosse.