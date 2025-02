L’Inter tenta il colpo alla McTominay: torna in Italia per 40 milioni

L’Inter potrebbe arrivare a un nome decisamente importante a centrocampo, un colpo stile McTominay: servono 40 milioni per chiudere

L’ultima Assemblea dei soci ha fatto emergere un dato davvero importante per il calciomercato estivo dell’Inter. Pur senza spese folli, i nerazzurri torneranno a spendere e lo faranno soprattutto per profili giovani, capaci di diventare un vero e proprio asset per il futuro del club. Allo stesso tempo, ci saranno delle uscite per far quadrare i conti.

Vale anche per il centrocampo, reparto che verrà modificato attraverso una serie di investimenti, sia in entrata sia in uscita. Nonostante l’arrivo già certo di Sucic, diverse cose dovranno cambiare. In regia, non è affatto certa la permanenza di Asllani, soprattutto se dovessero arrivare proposte da 30 milioni di euro per il calciatore albanese.

Allo stesso tempo, anche il caso relativo Davide Frattesi, nonostante gli annunci a più riprese da parte della società nerazzurra sulla sua permanenza, pare essere solo stato rimandato all’estate. La mezzala potrebbe comunque partire e la Roma resta uno dei primi interlocutori per la Beneamata. In più, attenzione anche al destino di Mkhitaryan, per cui il prossimo potrebbe essere l’ultimo anno a Milano.

L’Inter pianifica almeno un altro investimento a centrocampo: spunta il nome di Hjulmand

In Italia conosciamo bene le qualità di Morten Hjulmand per via dei suoi trascorsi al Lecce. Anche all’epoca l’Inter aveva messo gli occhi su di lui, ma senza mai affondare davvero il colpo. Poi è arrivato lo Sporting a sgomberare il campo grazie a un investimento da quasi 20 milioni di euro che gli ha permesso di trasferirsi in Portogallo.

È ancora decisamente giovane, ma da allora è cresciuto davvero tanto, dato da diventare capitano e uno dei calciatori più importanti della big, centrale nei suoi successi. Ha mantenuto la sua qualità nella circolazione del pallone e nelle verticalizzazioni, ma allo stesso tempo ha guadagnato in fisicità, venendo considerato uno dei migliori calciatori nel ruolo di regista davanti la difesa.

È un titolare inamovibile che lo Sporting non ha intenzione di cedere se non per offerte davvero fuori mercato. La valutazione è già salita a 40 milioni di euro, ma non è detto che aumenti ulteriormente. L’Inter segue con attenzione il calciatore, ma a queste cifre non intende arrivare, se non attraverso formule particolari.