Lookman-Inter, tutta la verità: i costi e i dettagli del contratto

Ademola Lookman resta un nome molto discusso sul calciomercato: la verità su costi, contratto e un possibile trasferimento a Milano

Sono passati solo pochi mesi da quando Ademola Lookman schiantava il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, portando un trofeo molto prestigioso a Bergamo ed entrando di fatto nella storia del club e del calcio italiano. Negli ultimi giorni, però, si è tornati a parlare del nigeriano e non sempre in positivo.

Il rigore sbagliato in Champions League e le critiche pubbliche di Gian Piero Gasperini non sono proprio piaciute al ragazzo, che già non aveva dei rapporti idilliaci con il suo allenatore. È vero che il tecnico ha annunciato il suo addio all’Atalanta a fine stagione, ma anche l’attaccante potrebbe cambiare maglia e salutare una piazza che ha amato e da cui ha ricevuto tanto.

I numeri del 27enne restano straordinari, visto che in 20 partite di Serie A ha realizzato 12 gol e cinque assist, confermandosi una delle migliori seconde punte dell’intero campionato. Si parla molto dell’interesse del PSG, che era sul ragazzo fin dallo scorso anno, ma occhio anche alle piste italiane.

Le big italiane su Lookman: la verità sull’Inter

La Juventus, almeno in Italia, sembra la squadra più interessata al nigeriano, ma alcuni hanno accostato il suo nome anche all’Inter. I nerazzurri vogliono investire in attacco, visto che Correa e Arnautovic saluteranno il club a parametro zero e potrebbe esserci anche l’addio di Taremi, che finora ha deluso le attese.

Lookman ha esattamente le caratteristiche che mancano al club nerazzurro, ma non sembra proprio il profilo ideale per Oaktree. La proprietà americana ha intenzione soprattutto di investire su calciatori giovani, come confermato da Marotta dopo il CdA, e il nigeriano va per i 28 anni, di certo non verso la fine della carriera, ma non si tratta comunque di un Under 25.

In più, servirebbe davvero un investimento importante per strappare il ragazzo all’Atalanta, visto che il suo prezzo è al minimo di 50 milioni di euro. Sarebbe difficile effettuare una plusvalenza con un costo così importante già in partenza, e anche per quanto riguarda l’ingaggio bisognerebbe allinearsi alle offerte delle altre big. L’attuale contratto di Lookman è in scadenza a giugno 2026, ma l’Atalanta ha la possibilità di allungarlo di un anno. Ed è un fattore decisivo per allontanare ulteriormente il ragazzo dall’Inter.