Preoccupazione Bisseck, i tifosi dell’Inter con le mani tra i capelli

Il centrale tedesco potrebbe finire al centro di un intrigo di mercato: i tifosi nerazzurri già tremano, occhio all’addio di Yann Bisseck

L’ultimo turno di campionato ha sorprendentemente riservato un cambio al vertice della Serie A: il successo dell’Inter di Simone Inzaghi ha stato decisivo per sorpassare il Napoli di Conte, reduce dal clamoroso tonfo in trasferta contro il Como.

Un punto di vantaggio per i campioni d’Italia in carica che oggi più che mai hanno intenzione di coltivare il sogno Scudetto. Parallelamente è inevitabile che la dirigenza di Viale della Liberazione sia concentrata anche sul futuro, sul progettare una squadra ancora più attrezzata e forte per l’anno prossimo.

Beppe Marotta ripartirà senz’altro dalla difesa, un reparto che in questa stagione ha dato qualche grattacapo di troppo a Inzaghi e che si appresta a vivere una piccola grande rivoluzione. Occhio alle uscite, con Acerbi e Darmian in scadenza nel 2026 e la questione de Vrij ancora da risolvere: l’olandese potrebbe pure salutare a parametro zero tra quattro mesi.

Addio Bisseck: l’Inter ha le idee chiare

A questo punto tra i profili su cui la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di puntare parrebbe esservi pure Yann Bisseck, da affiancare ad Alessandro Bastoni. Giovane, di talento e che si è integrato al meglio nello scacchiere di Inzaghi. C’è un grosso ‘ma’ a complicare tutto.

Bisseck piace tanto all’estero, in particolar modo al Bayern Monaco che potrebbe tornare a farsi avanti per pensare di strapparlo alla società meneghina. Una volontà, quella dei bavaresi, molto forte di ricercare un profilo giovane e futuribile, capace di ben figurare per il presente e impressionare negli anni a venire. Bisseck, in tal senso, sarebbe perfetto per la difesa di Kompany.

Se ad una prima apparente occhiata Marotta e Ausilio si opporrebbero all’eventuale partenza, è chiaro che davanti ad una proposta convincente pure Bisseck possa rientrare nella girandola di cambiamenti che ai vertici di Viale della Liberazione stanno pensando da mesi a questa parte.

Bisseck-Bayern: cifre e dettagli

Yann Bisseck dopo due stagioni in maglia nerazzurra potrebbe finire per tornare in Bundesliga. Non al Colonia, club che lo ha cresciuto calcisticamente, ma in una delle società più ricche e ambiziose al mondo: il Bayern Monaco. Ma a che cifre?

L’Inter ha il coltello dalla parte del manico, forte di un contratto firmato da Bisseck fino all’estate 2029. D’altro canto davanti ad una proposta che sfiori i 40 milioni di euro, vi sarebbero pochi dubbi sul far partire il centrale classe 24enne durante il prossimo calciomercato estivo. All’Inter il nazionale tedesco fino a questo momento ha collezionato 24 presenze – tra campionato e coppe – con 1 rete e 2 assist vincenti per oltre 1600′ in campo.

Lato salariale, lo stipendio di Bisseck a Milano non pesa più di tanto sul monte ingaggi nerazzurro: ad oggi guadagna 1,5 milioni di euro all’anno, una cifra che in Baviera potrebbe raddoppiare. Sembra, dunque, più che possibile l’addio: bisognerà attendere l’estate ma quello di Bisseck rischia di essere uno dei nomi più caldi tra le uscite dell’Inter per la stagione 2025/26.