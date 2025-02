Bufera sull’arbitro di Napoli-Inter: il nome mette i brividi

Si avvicina sempre di più il big match del Maradona. E la scelta del direttore di gara non piace molto ai tifosi nerazzurri. Ecco i dettagli

È tempo di Napoli-Inter. Messa alle spalle la Coppa Italia, ad Appiano Gentile si sta lavorando per il big match di sabato. Una partita fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri non possono permettersi passi falsi per non perdere la vetta della classifica e permettere all’Atalanta di avvicinarsi. Dall’altra parte c’è una formazione in grossa difficoltà e Conte si attende una risposta importante dai suoi uomini.

Tutti temi che rendono la sfida molto intrigante e anche tesa. Per questo motivo c’era molta curiosità di conoscere l’arbitro e possiamo parlare di una scelta importante anche se magari non evoca dei buoni ricordi ai tifosi nerazzurri. Naturalmente ogni partita ha una storia differente e ad Appiano Gentile sperano di poter invertire il trend.

Chi è l’arbitro di Napoli-Inter

Non è sicuramente un periodo facile per quanto riguarda gli arbitri. Le designazioni da settimane sono sotto la lente di ingrandimento e c’era molta curiosità di capire chi sarebbe stato scelto per il big match del Maradona. Alla fine si è deciso di puntare sull’esperienza di Doveri anche se il nome non soddisfa pienamente i tifosi nerazzurri.

I precedenti di Doveri con le due squadre

La scelta di Doveri è stata molto attenta e curata da parte di Rocchi. Tra i vertici dell’Aia c’è la consapevolezza che sbagliare in una partita simile potrebbe aprire ancora di più una spaccatura tra le squadre e gli arbitri. Per questo motivo si è ragionato con attenzione e si è puntato tutto sull’esperienza del fischietto romano.

Un direttore di gara che non evoca dei buoni ricordi in casa nerazzurra visto che l’ultimo incrocio coincide con la sconfitta contro la Fiorentina per 3-0. Ma in generale i numeri dei nerazzurri con Doveri non sono negativi in assoluto: 14 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte in 33 precedenti.

Meglio il Napoli, che è la squadra che ha incrociato più volte Doveri (39 partite), vanta 22 successi, 10 pareggi e 7 sconfitte. Numeri che ad oggi premiamo i partenopei, ma il trend può essere invertito.

Doveri in Napoli-Inter

Un’altra curiosità è che Doveri ha diretto quattro volte in carriera Napoli-Inter e sempre in Campania. In questo caso il bilancio è davvero equilibrato: una vittoria e un rigore per parte e due pareggi.