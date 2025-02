Inter, individuato il sostituto di Thuram: costa 65 milioni e li vale tutti

Il club nerazzurro avrebbe già messo nel mirino il potenziale erede del francese. Ecco tutti i dettagli

Il successo nei quarti di finale contro la Lazio, grazie ai gol di Arnautovic e Calhanoglu, è già alle spalle. L’Inter si prepara a vivere l’ennesimo big match contro il Milan, un derby che può risultare decisivo per la conquista della Coppa Italia.

Dal campo al calciomercato, con il club di Oaktree intenzionato a cambiare tanto in vista della prossima stagione. Ogni reparto verrà ritoccato e qualche grosso investimento verrà effettivamente messo nero su bianco. Magari in attacco, dove sono già certi gli addii di Correa e Arnautovic. Sia l’argentino che l’austriaco vedranno scadere il contratto il prossimo 30 giugno e così Marotta alleggerirà il monte ingaggi da due stipendi corposi, da 3,5 milioni netti a stagione.

Ci sarà, poi, da ragionare anche sulla situazione legata a Taremi. Il nazionale iraniano non ha convinto appieno nella sua prima annata in nerazzurro. E Thuram? La punta francese piace a diverse grandi squadre sparse per l’Europa, in primis il PSG che potrebbe agilmente pagare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel contratto.

Post Thuram, servono 65 milioni…

Se Thuram dovesse effettivamente lasciare l’Inter a certe cifre- si tratterebbe di una plusvalenza da record per la società di Oaktree – allora Marotta e Ausilio potrebbero fiondarsi su uno dei grandi protagonisti della Serie A.

Secondo quanto riferisce ‘Transferfeed.com’, l’Inter ha in mente Ademola Lookman per l’eventuale post Thuram. Il 27enne londinese – ma nazionale nigeriano – recentemente si è ritrovato al centro di un attacco gratuito da parte del suo allenatore, Gian Piero Gasperini. Le parole del tecnico di Grugliasco hanno segnato Lookman che a questo punto, con il contratto in scadenza nel 2026, potrebbe iniziare a valutare concretamente l’addio all’Atalanta.

Secondo quanto riportato, infatti, la ‘Dea’ avrebbe in mente già una cifra per la partenza del gioiello classe 1997, decisivo nella scorsa finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una straordinaria tripletta. Servirebbero 65 milioni di euro per portarlo via da Bergamo.

È Lookman il sogno dell’Inter?

Cresciuto nelle giovanili del Charlton, Lookman ha trovato la sua consacrazione agli ordini di Gasperini. Numeri e giocate che hanno impressionato Beppe Marotta che da tempo lo tiene d’occhio. Il post Thuram potrebbe essere davvero lui?

Già detto degli importanti costi del cartellino, va ricordato come l’attaccante all’Atalanta guadagni ‘solo’ 1,8 milioni di euro a stagione, poco più della metà dell’ingaggio di Arnautovic o Correa, per fare un paragone. Da quel punto di vista, sarebbe un affare.

In quella che sembrerebbe poter essere l’ultima stagione a Bergamo – la rottura con Gasperini è virtualmente insanabile, ma il tecnico dovrebbe andar via a fine anno – Lookman ha racimolato 29 presenze tra campionato e coppe con 17 gol e 7 assist vincenti.

Un gol ogni 119′, in pratica. Simone Inzaghi sarebbe ben lieto di metterlo al centro dell’attacco al fianco di Lautaro Martinez. Lookman piace anche a Newcastle, Manchester United, PSG e Juventus.