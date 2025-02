Inter, cambio in panchina: scelto Handanovic

L’ex portiere dell’Inter rispunta come nome chiave per il futuro nerazzurro: l’ultima sorpresa dell’inarrestabile Samir

Dopo undici stagioni all’Inter, Samir Handanovic ha abbandonato la squadra a fine 2023, dopo aver perso il posto da titolare nella stagione della finale in Champions contro il City. Subito dopo il ritiro ha cominciato a collaborare con la dirigenza come osservatore. Quindi, l’estate scorsa è stato nominato tecnico della formazione Under-17 del club nerazzurro. A settembre 2024, ha conseguito la licenza UEFA A, per allenare tutte le squadre giovanili e le prime squadre fino alla Serie C.

Sulla carta, dunque, il buon Samir potrebbe essere arruolabile come prossimo allenatore della Primavera nerazzurra o, addirittura, della U23 che il club ha intenzione di fondare e iscrivere già per la prossima stagione in Lega Pro.

Beppe Marotta, intervenuto qualche giorno fa in conferenza stampa dopo l’Assemblea dei soci, ha parlato dei progetti futuri di Oaktree, del momento attuale della squadra e del mercato in programma per giugno. Si è poi espresso anche sul progetto U23.

“Stiamo allestendo il modello della Under 23 al quale daremo un nome preciso“, ha spiegato il presidente nerazzurro. “Presenteremo domanda in federazione e non penso che avremo problemi. In linea di massimo giocheremo a Monza. Stiamo valutando un po’ tutto, ma siamo a livello di ipotesi“.

Fino a qualche giorno fa si parlava insistentemente di Chivu come nome su cui puntare come allenatore della nuova formazione. L’ex difensore nerazzurro è tuttavia stato assunto dal Parma nelle scorse settimane. Pur non raggiungendo la riconferma a fine stagione, difficilmente potrebbe passare dalla A alla C…. Per cui l’Under 23, potrebbe essere affidata a Zanchetta, che sta facendo bene alla Primavera. A quel punto, la panchina della Primavera potrebbe andare a Carbone, attualmente guida della U18 o ad Handanovic, coach assai apprezzato dell’U17. La sua squadra è prima in classifica, sopra Udinese, Milan e Atalanta. E gioca con un aggressivo 4-2-3-1.

Handanovic, Zanchetta, Vecchi e Carbone: tutti i nomi per l’U23 nerazzurra

L’Inter sta ancora ragionando sull’allenatore da coinvolgere nell’U23. Sembra che Tarantino, coordinatore delle giovanili e Ausilio, puntino su Andrea Zanchetta, anche perché molti dei giocatori della nuova squadra sarebbero quelli che il coach sta attualmente allenando in Primavera. L’altro nome forte è quello di Stefano Vecchi, che ha allenato i nerazzurrini fino al 2018, per poi passare al Venezia e fare poi esperienze, non sempre felici, nel Sudtirol e nella Feralpisalò. Dal 2023 è però al Vicenza, e quest’anno sta lottando per la promozione in B.

Qualora i biancorossi dovessero salire in Serie B, sarebbe complicato per Marotta convincerlo a scendere in C per allenare la nuova squadra nerazzurra. Occhio poi anche a Benito Carbone, che al momento è il coach dell’U18 nerazzurra. L’ex trequartista di Napoli, Inter e Aston Villa ha già esperienza in C, e ha lavorato come vice o come primo allenatore in diversi contesti, sviluppando parecchia confidenza con i giovani e con il calcio “provinciale”.

Ha allenato la Pro Sesto e la Ternana, poi ha fatto da vice a Zenga nel Crotone, nel Venezia e nella nazionale dell’Azerbaigian.Nel 2023 è tornato coach nel Pavia. Ha fatto poi il vice nell’Emirates di Iniesta (che ha guidato come coach ad interim dopo l’esonero di Zenga). Da quest’estate è alla guida dell’U18 nerazzurra, attualmente al quinto posto in campionato.

Chi giocherà in U23

Nel gruppo dell’U23 dovrebbero giocare molti nomi attualmente allenati da Zanchetta. Proprio questo particolare rende l’allenatore dell’U20 come l’uomo formalmente più indicato a diventare il primo coach della seconda squadra nerazzurra. Ci sono poi i giovani che rientreranno dai prestiti e che hanno bisogno di crescere.

La seconda squadra, secondo i regolamenti federali, potrà inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Di questi solo 4 giocatori potranno essere nati prima del prima gennaio 2003; tutti gli altri dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2002. Servono dunque anche dei fuoriquota. Giocatori di esperienza, che probabilmente saranno pescati proprio in Serie C. Queste regole delineano binari chiari e spingono a prendere in esame sia i giovani della formazione Primavera nerazzurra sia i giocatori attualmente in prestito.

Molti tesserati nerazzurri stanno facendo appunto esperienza in C, come il 2004 Amadou Sarr, che gioca nel Foggia, il centrale Giacomo Stabile, in prestito all’Alcione Milano, e l’altro difensore Francesco Stante, ceduto a titolo temporaneo alla Pergolettese. C’è anche Fontanarosa, finora 10 presenze in B con la Carrarese. Dalla A potrebbe poi scendere in C, Franco Carboni. e dal centrocampista Luca Di Maggio, in prestito al Perugia.

In porta dovrebbe giocare Calligaris. Per la difesa, fra i giovani, sono arruolabili Alexiou, Perez, Maye, Kangasniemi, Garonetti, Motta, Aidoo e Della Mora. Per il centrocampo, i nomi da tenere d’occhio sono quelli di Zarate, Bovo, Zanchetta, Venturini e il diciottenne Hugo Humanes. In attacco, potrebbero trovare spazio Spinaccè, Romano, Quieto, Mosconi e Lavelli. Giocatori come Topalovic, Cocchi, De Pieri, Berenbruch e Re Cecconi sembrano troppo promettenti per poter finire in Serie C.